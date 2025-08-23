"Дорого обойдется": Кулеба откровенно об отправке иностранных миротворцев в Украину

Договориться с Россией о гарантиях безопасности для Украины будет непросто

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что ни ЕС, ни ООН, ни другие государства не пришлют миротворцев в Украину, а главные усилия должны быть направлены на поддержку украинской армии. Он говорит, что российская сторона уже пытается сорвать потенциальные идеи по гарантиям безопасности.

В интервью "Громадському радіо" он объяснил, почему понятие "миротворцев" на украинской территории остается нереалистичным. Он подчеркнул, что хотя обсуждение и способствует росту шанса Украины на членство в Альянсе, реального развертывания сил на фронте не предполагается.

О том, почему миротворцы в Украине – нереалистичная идея

По его мнению, ни одна страна не захочет размещать своих военных на линии фронта между двумя армиями, обладающими боевым опытом и высоким уровнем вооружения. Он объяснил, что миротворцы – это политический сигнал, но на практике они не смогут повлиять на ход боевых действий.

На такую линию фронта стоимость этой миссии будет настолько безумной, что легче все эти деньги дать украинской армии. Дмитрий Кулеба

О гарантиях безопасности и переговорах

Кулеба подчеркнул, что Россия будет пытаться блокировать любые сильные гарантии безопасности для Украины, даже если не будет принимать формального участия в обсуждениях.

Россияне потребуют снять те пункты, которые считают для себя "красными линиями", и часть партнеров может на это соглашаться во избежание эскалации бывший министр иностранных дел Украины о гарантиях безопасности

"Две решающие недели" — уже четыре года

Кулеба напомнил, что с начала полномасштабного вторжения украинцам не раз обещали "решительные две недели".

=

Политически правильно говорить о дедлайнах, но ни один из них не был соблюден. Надо честно признать: быстрой формулы победы не существует Дмитрий Кулеба

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Пекин заявил о потенциальной готовности направить военные подразделения в Украину для участия в миротворческой миссии. Однако такая инициатива вызвала противоречивую реакцию в европейских столицах, ведь китайская сторона выдвинула жесткое условие, без выполнения которого его участие невозможно.