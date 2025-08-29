Осень без фильтров: 3 места в Украине для самых атмосферных фото

"Телеграф" подобрал три уникальных места, где осень в Украине особенно красива

Осень превращает Украину в большую фотозону. В начале сентября погода еще будет радовать теплом, но листья на деревьях понемногу начинают желтеть. Наиболее ярко осень раскрывается благодаря природе. Там же золотые аллеи и красные листья создают атмосферу, которую не передаст ни один фильтр.

"Телеграф" подобрал три места, где можно не только насладиться осенью, но и интересно провести время и сделать атмосферные фото. Найти вдохновение можно где угодно — даже в местном парке или на узкой старой улочке, но эти локации 100% заслуживают внимания.

Дендропарк "Александрия"

К этому дендропарку можно применить сразу несколько "самых": самый большой, самый старый, с самой большой коллекцией растений и не только. Расположен в Белой Церкви, Киевская область. Он был заложен в 1783 как резиденция польских шляхтичей Браницких, назвали его в честь жены Францишека-Ксаверия — Александры. Стиль архитектуры парка – поздний классицизм, а осень придает ему краски. Многочисленные городки и лужайки, водопад и дубы, которым более 300 лет создают невероятную атмосферу.

Осень в дендропарке очаровательна

Как здесь не представить себя польской графиней

Красный виноград и водопад

Каменец-Подольская крепость

"Нет лучше Каменца, чем Каменец осенью", — отзываются о Каменец-Подольском. И действительно — оранжевые листья только подчеркивают исторические прелести города. Здесь интересно и пейзажи поснимать, и поискать интересные цветовые сочетания. На некоторых улочках красные листья винограда контрастируют со стенами старых домов, создавая фон для романтических портретов.

Сказочные пейзажи/Фото Andy Travel Club

Улица Ремесленная в Каменец-Подольском словно сошла со страниц журнала/Фото Andy Travel Club

Красные крыши импонируют осени/Фото Andy Travel Club

Винодельня Шато Чизай

Осень на винодельнях – время сбора урожая. Посетить сюда можно и без дегустаций, на винодельни Чизай проводят забеги, арттерапию и т.д. Но ехать сюда стоит за невероятными пейзажами – осень покрывает листья яркими цветами, а темный виноград выгодно с ними контрастирует. Осеннее солнце позволяет сделать интересные кадры и насладиться лучами и видом. Шато Чизай находится в Закарпатье, однако винодельческие виноградники можно найти и в других областях Украины.

Виноградники осенью поражают количеством красок.

Пестрые листья и архитектура дают интересное поение

