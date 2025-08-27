"Путин приложил искренние усилия". Уиткофф анонсировал встречу Зеленского с главой Кремля

На этой неделе американец встретится с представителями Киева

Владимир Путин выразил желание завершить войну против Украины во время встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Это заявление Уиткофф сделал в интервью Fox News. Журналист прямо спросил чиновника, говорил ли Путин в Аляске, что хочет мира и хочет покончить с войной.

Безусловно. На столе лежит предложение о мире. Он, безусловно, сказал это и, надеемся, он придерживается этого заявления Стив Уиткофф

Ведущий также спросил спецпредставителя, как он относится к мнению критиков, что "Путин просто играет с вами". Уиткофф ответил.

Я думаю, что он (вероятно, Путин — ред.) приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога. Он сделал это на саммите в Аляске. Это очень сложный конфликт, однако президент (вероятно, Трамп, — ред.) решительно настроен положить ему конец, — сказал спецпредставитель президента США

Уиткофф убежден, что для заключения мирного соглашения на переговорах потребуется личное присутствие Путина. Он также напомнил, что на Аляске Путин признал, что если бы президентом в 2022 году был Трамп, российский лидер не начал бы войну против Украины.

На этой неделе Уиткофф проведет встречу с представителями Украины

Спецпредставитель заявил, что на этой неделе встретится с представителями Киева для обсуждения следующего этапа завершения войны. Встреча состоится в Нью-Йорке. По мнению Уиткоффа, встреча Зеленского и Путина может состояться скоро.

Это важный сигнал. Мы каждый день общаемся с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу (Зеленского и Путина — ред.) Стив Уиткофф

Между тем, как сообщал "Телеграф", в России уже готовятся к возможному провалу встречи Зеленского и Путина, поэтому ищут кого бы в этом обвинить. В Москве для этих целей традиционно избрали страны Запада.