Освещал мавзолей Ленина, Кремль и каждую квартиру. Как легендарный завод спасся от судьбы советских гигантов-призраков (фото)

"Телеграф" погрузит вас в историю еще одного завода, продукция которого создавала уют в каждой квартире СССР.

Вспоминая времена Советского Союза, многие думают о пустых полках, длинных очередях и однообразии. Однако в каждой советской квартире того времени было нечто создавшее уют. Многие помнят лампы, бра и торшеры, которые стояли на тумбочках и украшали потолки. Они были повсюду, но только старшее поколение помнит, что это продукция легендарного тернопольского завода.

"Телеграф" рассказывает историю уникального завода Ватра, который во времена СССР освещал московскую Олимпиаду-80, дворцы Кремля и космодром Байконур, и что с ним произошло сегодня.

Продукция "Ватры" когда-то была в каждом доме

Большинство заводов в Тернополе, и в других областных центрах современной Украины, которые были главными центрами советской промышленности и гремели своими достижениями не только на весь Союз, но и по всему миру, сегодня только история. И с "Ватрой" могло произойти такое же, как с легендарным "Текстерно" или Комбайновым, если бы не один крутой поворот в истории предприятия. Но обо всем по порядку.

Как "Электроарматура" получила мировую славу

В 1957 году в Тернополе появилось государственное предприятие "Электроарматура". Тогда никто не представлял, что через несколько десятилетий он станет одним из мощнейших светотехнических гигантов СССР. Первоначально завод занимался обычной электроарматурой, но уже в 1965 году полностью переориентировался на выпуск светотехнического оборудования.

Первые годы были посвящены разработке светильников для химической и горнорудной индустрии. Это было сложное и ответственное дело — такие приборы должны были выдерживать экстремальные условия шахт и химических заводов. В 1971 году предприятие получило статус производственного объединения и начало выпускать то, что позже станет визитной карточкой завода – бытовые светильники.

Легендарные люстры от "Ватры" были в каждой квартире СССР

Золотые годы, когда СССР освещали тернопольские люстры

Настоящий взлет "Ватры" начался в 1970-х годах. Завод освоил производство люстр, бра, настольных ламп и торшеров, быстро завоевавших популярность по всему Союзу. В 1975 году начался выпуск пускорегулирующих аппаратов, а в 1978-м – мощных прожекторов. К 1982 году завод уже имел собственное производство технологического оборудования и инструментов.

Популярный светильник от "Ватры" есть и сейчас во многих квартирах с советским ремонтом

Название "Ватра" появилось не случайно — это карпатское название костра, который символизировал суть работы предприятия. А светильники и лампы от "Ватры" были так популярны, потому что были очень надежными и служили десятилетиями. А если дети случайно разобьют стеклышко такого светильника (что происходило часто), то найти запчасть была не проблема.

Завод "Ватра" в Тернополе в 1957

80-е: когда у предприятия была всесоюзная слава и заказы от Кремля

Самой яркой страницей в истории "Ватры" стали 1980-е годы. Само тернопольское предприятие изготовило 10 000 мощных прожекторов для спортивных объектов московской Олимпиады-1980. Это был грандиозный заказ, принесший заводу всесоюзную славу.

Как "Ватра" осветила олимпиаду-1980

Но олимпийскими объектами дело не ограничилось. "Ватра" производила осветительные приборы для самых престижных объектов СССР: 126 позолоченных люстр для Дворца культуры "Украина" в Киеве, светильники для Национальной оперы Украины, сессионного зала Верховной Рады. Даже космодром "Байконур" в Казахстане освещался тернопольскими приборами.

Концертный зал "Дворца Украина" в Киеве

"Мой отец работал на "Ватре" где-то в течение десяти лет. По его рассказам — хорошо платили, работы всегда было много. Хотя она никогда не была легкой, даже на пенсии вспоминал эти годы с каким-то ностальгическим наслаждением", — рассказывает "Телеграфу" тернополянка Мария.

Когда "Ватра" светила мавзолеям и армии

"Курс — Леннинский, цель — коммунизм": советская пропаганда тогда "украшала" каждое государственное здание

Отдельной гордостью завода были особенно престижные заказы советской власти. "Ватра" производила осветительные приборы для мавзолея Ленина в Москве и мавзолея Хо Ши Мина во Вьетнаме. Большие военные заказы тогдашней советского союза также выполнялись на тернопольском предприятии.

Мавзолей Ленина

При заводе работал Дворец культуры и спорта, где проходили выступления художественных коллективов, художественные выставки и спортивные состязания. Создали также специализированные научно-исследовательские подразделения: "ВПКТИсвет" (1977) для усовершенствования технологий производства и Украинский светотехнический институт (1992) — для испытаний и сертификации.

Дом культуры "Ватра"

Крах 90-х и новая эра выживания

Распад СССР стал серьезным ударом для "Ватры", как и для тысяч других советских предприятий. В 1996 году завод превратился в открытое акционерное общество, а затем в корпорацию девяти специализированных предприятий с частным капиталом. Для завода наступили тяжелые времена, но всего на несколько лет.

На рубеже тысячелетий завод полностью обновил номенклатуру продукции. Разработали десятки типов современных светильников и прожекторов для взрывоопасных и промысловых объектов. В 2006 году начали выпуск светодиодных конструкций – тогда это было передовой технологией.

Большинство продукции поставляли в Россию

Как выглядел завод "Ватра" в 2012 году

До 2013 года 70 процентов продукции "Ватры" занимали заказы из России. Это не была военная продукция – российские металлургические предприятия ценили качество тернопольских светильников и не признавали китайских товаров. С началом войны в 2014 году предприятие начало искать новые рынки сбыта.

Переход оказался непростым. По словам руководства завода, украинские рынки коррумпированы, а огромную нишу занимает некачественный китайский товар. Несмотря на это, "Ватра" сумела закрепиться на западных рынках и сегодня более 60% своей продукции поставляется на экспорт.

Современная "Ватра" — это крупнейший производитель светотехники в Украине. Предприятие полностью обеспечивает потребности Украины в промышленной светотехнике и постоянно наращивает экспортные поставки.

Как выглядит "Ватра" сейчас

С 2018 года отдельным направлением стало производство оборудования для освещения аэродромов и взлетно-посадочных полос. Среди современных проектов — Николаевский морской порт Bunge, АрселорМиттал в Кривом Роге, ЗапорожСталь, логистический комплекс MVCargo совместно с Cargill Corporation в Одесской области. Также "Ватра" имеет торговые дома за границей.

Именно тернопольская "Ватра" стала одним из немногих примеров украинских заводов, которые после упадка 90-х годов сумели восстановить свою мощность и найти свое место в современном мире. Это история о том, как можно сохранить традиции и одновременно идти в ногу со временем.

