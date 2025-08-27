Мусоровозки этого завода ездили по всему Союзу. Что стало с легендарным предприятием Турбова (фото)

"Телеграф" рассказывает историю легендарного завода, поставлявшего мусоровозы, поливалки для Советского Союза и других стран

Было время, когда гудок Турбовского машиностроительного завода будил весь поселок на рассвете, а красные кирпичные корпуса предприятия гордо возвышались над городком Турбов как символ индустриального могущества. Тогда турбовские поливочно-моечные машины возили по всему Союзу, а дипломы международных выставок украшали кабинет директора.

Сегодня от советской славы остались лишь воспоминания и покрытая ржавчиной табличка на воротах. Можно бы подумать, что во времена турбулентности 90-х его история закончится, как и у сотен подобных предприятий на постсоветском пространстве, однако это не совсем так. "Телеграф" рассказывает, как предприятие от производства поливных труб дошло до создания уникальных кранов-манипуляторов, за которыми и сегодня стоят в очереди по всей Украине.

Как колхозная база превратилась в промышленный гигант

История Турбовского машиностроительного завода началась в 1960 году, когда на базе обычной районной машинно-тракторной станции было открыто производство чугунных поливных труб. Решение о создании предприятия было принято в соответствии с седьмым пятилетним планом развития экономики СССР. Уже через три года завод изготовил для колхозов 3717 тонн продукции.

В декабре 1959 года Турбов получил статус поселка городского типа, что дало новый толчок его промышленному развитию. Молодое предприятие быстро наращивало обороты и расширяло производственные мощности.

Эра поливочно-моечных машин: когда турбовская продукция покорила мир

1964 стал переломным для завода. Предприятие полностью реконструировали и превратили в Турбовский машиностроительный завод со специализацией на производстве поливочно-моечных машин. Для работников в поселке построили семь двухэтажных жилых домов, что значительно улучшило тяжелые социальные условия.

Мировое признание пришло в 1968 году, когда на международной выставке "Интерстроймаш-68" машину ПМ-130 турбовского производства наградили дипломом I степени. Два года спустя завод освоил серийное производство универсальной машины КО-705 на базе трактора Т-40А.

Досрочно и с блеском: как турбовцы перевыполнили советские планы

Восьмой пятилетний план экономического развития СССР (1966-1970 годы) завод завершил месяцем раньше срока — 6 августа 1970 года. Это достижение стало настоящей гордостью не только поселка, но и всей Винницкой области.

До 1971 года продукция турбовского завода использовалась по всему Советскому Союзу и экспортировалась в 8 стран: Алжир, Афганистан, Болгарию, Монголию, Югославию и другие государства. Предприятие входило в число ведущих в области.

Независимость и первые трудности: когда гигант упал на колени

Какую продукцию производили на этом заводе

После провозглашения независимости Украины государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество. Новые экономические условия оказались сложными для бывшего советского гиганта.

Завод продолжал выпускать коммунальные машины на шасси грузовиков ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ и МАЗ. Основной продукцией стали мусоровозы с боковой и задней загрузкой, дорожные подметально-уборочные машины, пескоразбрасыватели, вакуумные машины и мусорные контейнеры.

18 февраля 2015 года Хозяйственный суд Винницкой области возбудил дело о банкротстве Турбовского машиностроительного завода. 4 августа того же года предприятие официально признали банкротом и приступили к процедуре ликвидации.

Казалось, что история легендарного завода завершилась навсегда. Однако жизнь распорядилась по-другому.

Второе рождение и военные вызовы

Мусоровозы Турбовского машиностроительного завода

Новый этап развития начался под руководством директора Степана Сокилецкого. Предприятие сосредоточилось на производстве кранов-манипуляторов, быстро нашедших спрос на рынке.

"Один кран производим за день — за семь лет уже настолько усовершенствовали производство. Перед войной за нашими манипуляторами SG-7500 в очередь записывались за 8 месяцев", — рассказал Степан Сокилецкий во время визита начальника областной администрации Сергея Борзова в феврале 2023 года.

Так, Турбовский завод стал единственным производителем кранов-манипуляторов в Украине и принципиально продает продукцию только на внутреннем рынке. Степан Сокилецкий подчеркивает: руководство сознательно не поднимает цены, хотя иностранные аналоги гораздо дороже.

Разработки конструкторского бюро завода были высоко оценены коллегами в Австрии и награждены соответствующими премиями. Однако приоритетом остается удовлетворение потребностей украинского рынка.

Российская война против Украины изменила бизнес-планы предприятия, но не остановила желания работать на Победу и быть полезным Вооруженным силам Украины. Манипуляторы требуются в лесозаготовительных, строительных и других хозяйствах по всей стране.

Сегодня завод производит оборудование для мусоровозов разных типов, самосвальные кузова, переоборудовает автомобили под лесовозы. Техника устанавливается на шасси от ГАЗ-3307 до европейских грузовиков Renault, DAF и MAN.

Какое оборудование производит завод сейчас

