Гордость Одессы выставили на продажу: кому повезет купить чемодан без ручки в виде гигантского завода

"Телеграф" объясняет, почему вокруг этого соглашения разгорелись споры между политиками и экономистами, кто действительно готов рискнуть миллиардами ради "мертвого" предприятия и какие тайные интересы могут стоять за этой приватизацией.

Правительство Украины выставило на продажу Одесский припортовый завод по стартовой цене 4,5 миллиарда гривен. Один из самых больших химических комплексов страны может уйти с молотка после десятилетий неудачных попыток приватизации. Премьер-министр Юлия Свириденко объявила об этом решении после заседания Кабмина, а соответствующее объявление уже появилось на сайте Фонда госимущества.

"Телеграф" рассказывает, почему эксперты называют эту приватизацию рискованной авантюрой и сомневаются, что найдутся желающие купить завод в военное время.

Гигант, который "спит" уже три года

Одесский припортовый завод был ключевым государственным химическим предприятием до начала полномасштабной войны. Комплекс производил аммиак, карбамид, жидкий кислород и жидкий азот, экспортируя основную часть продукции за границу. Особенно ценными были удобрения, приносившие валютную выручку государству. Впрочем, практически всю свою историю ОПЗ был связан с миллиардными махинациями и распилом бюджетных денег.

С 2022 года основное производство полностью остановилось. Сейчас завод работает частично – выполняет функции портового хаба и занимается перевалкой грузов. За последние годы единственной прибыльной деятельностью предприятия стала перевалка зерна, однако из-за обстрелов полноценно не происходит и этого.

Проблемный актив с "хвостами"

Одесский припортовый завод

За последние 20 лет попытки продать предприятие происходили неоднократно, но ни одна не была завершена. Главная причина — высокая стоимость актива, его стратегическое значение и связанные с ним коррупционные скандалы.

Завод неоднократно упоминался в расследованиях по непрозрачным схемам поставок газа и экспорта удобрений. Это создало вокруг предприятия отрицательный шлейф, который до сих пор пугает потенциальных инвесторов.

Махинации и коррупционные схемы вокруг ОПЗ

Олег Грановский, депутат VIII созыва

Одним из наиболее известных дел является схема, организованная бывшим народным депутатом VIII созыва Александром Грановским в 2015 году. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Грановский создал схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения по заниженным ценам заранее определенной компании-посреднику. По данным следствия, в результате этой схемы ОПЗ недополучил более 94 млн грн дохода.

В 2016 году НАБУ задержало председателя наблюдательного совета ОПЗ Сергея Перелома и первого заместителя директора завода Николая Щурикова. Им инкриминировали растрату имущества предприятия на сумму более 205 млн грн. По версии следствия они организовали схему, по которой ОПЗ заключил невыгодный договор на поставку природного газа с частной фирмой, что привело к убыткам для завода.

Одесский припортовый завод сейчас не работает

Кроме того, из-за коррупционных договоренностей с поставщиками завод получал сырье по заниженным ценам. Также выявлялись махинации с экспортом готовой продукции, когда удобрения продавались через оффшорные компании по заниженной стоимости, что наносило ущерб государственному бюджету. Тогда, например, ОПЗ заключил контракт с британской компанией "Ibe Trade Corp.", которая экспортировала продукцию завода В результате этого сотрудничества завод недополучил около 90 млн. долларов США.

Отдельные расследования касались использования аммиакопровода "Тольятти — Одесса" для теневых операций по транзиту российского аммиака. По этим схемамОПЗ, в сущности, становился заложником своего российского партнера. Вместо того чтобы получать максимальную выгоду от транзита и перевалки аммиака, завод соглашался на условия, которые были невыгодными для Украины. В расследованиях упоминались "высокопоставленные чиновники", но никаких имен не называлось.

Были также схемы вывода активов и искусственного роста задолженности.

На государственном заводе всегда находили как заработать те, кто был у власти. Например, при президентстве Виктора Януковича это был олигарх-спонсор Партии регионов Дмитрий Фирташ. При президентстве Петра Порошенко журналисты программы "Схемы" обнаружили, что завод привлек для сотрудничества новую частную фирму, связанную с близким товарищем тогдашнего президента Игорем Кононенко.

Россияне также хотели купить этот завод и власти осознавали эту угрозу. В 2016 году, например, глава Фонда госимущества Игорь Билоус заявлял, что россияне могут попытаться принять участие в приватизационном конкурсе, используя для этого подставные фирмы. Законодательство Украины запрещает допуск к приватизации представителей страны-агрессора. Приватизационные конкурсы 2016 года провалились из-за отсутствия достаточного количества желающих, а также огромного долга перед компаниями Фирташа.

Дмитрий Фирташ

Так же и с американцами. Они тоже не смогли купить завод, хотя и имели такое намерение. В частности, среди заинтересованных были такие американские компании, как:

Koch Fertilizers

CF Industries

IBE Trade Corp (компания американского миллиардера украинского происхождения Алекса Ровта).

Эти компании являются профильными игроками на рынке удобрений и аммиака, и ОПЗ был интересен как готовый производственный и логистический актив. IBE Trade, в частности, была известна как крупный трейдер на мировом рынке, платящий миллиарды долларов налогов в США.

Американцы и сейчас внимательно мониторят судьбу завода из-за геополитического измерения – он исторически был завязан на российский аммиак и транзит в Черном море. Если ОПЗ окажется в собственности структур, связанных с Россией, Украина рискует снова попасть в энергетическую зависимость от главы РФ. Контроль над таким логистическим узлом имеет огромное значение для безопасности Черноморского региона в целом.

Логистический козырь, который может стать ловушкой

Одесский припортовый завод приостановил свою работу

ОПЗ привлекателен для инвесторов не только из-за производственных мощностей. Уникальное расположение возле морского порта "Южный" делает его ключевым логистическим узлом для экспорта продукции.

Вокруг завода и связанного с ним аммиакопровода "Тольятти — Одесса" шли не только экономические, но и политические баталии. Осенью 2022 года Россия пыталась использовать тему возобновления работы этой трубы как рычаг в переговорах. Путин даже предлагал ее запуск в обмен на освобождение украинских пленников, среди которых были и бойцы "Азова".

"Чемодан без ручки" — экспертная оценка

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему, по его мнению, решение нецелесообразно сейчас.

"Любая приватизация имеет смысл только тогда, когда вы продаете что-то на пике рынка. Когда вы начинаете продавать что-то на этапе стагнации рынка, вы однозначно недополучите много денег" Олег Пендзин

Эксперт выделяет несколько критических проблем. Во-первых, ситуация с огромными задолженностями предприятия никуда не исчезла. Во-вторых, азотный завод на побережье чрезвычайно уязвим для ударов со стороны России.

Кто оградит завод от ракет?

"Если говорить о приватизации, то нужно понимать, что там сразу нужно, чтобы владелец организовывал мощную противовоздушную оборону за собственные средства. Если ему это удастся сделать, если ему это позволят сделать", — объясняет Пендзин.

В противном случае владелец, который примет участие в аукционе и купит объект, подвергается огромной опасности потерять и деньги, и сам завод. Это дополнительные миллиардные расходы, которые немногие готовы нести в условиях войны.

Доходный завод или просто дорогая ржавая конструкция?

Наибольшим препятствием для работы завода остается отсутствие дешевого газа. Для предприятий азотных удобрений, которым является ОПЗ, сырьем служит именно природный газ. Без доступа к дешевому ресурсу завод превращается в дорогую ржавую конструкцию.

"Если у вас нет доступа к дешевому природному газу, вам этот объект не нужен. Вы ведь ничего с ним не сделаете", — констатирует экономист. В Украине вопрос доступа к дешевому ресурсу практически отсутствует из-за закрытия частных месторождений, уничтожения месторождений из-за обстрелов и сложности импорта газа.

Мертвая труба как наследство из прошлого

Территорией ОПЗ также проходит аммиакопровод "Укрхимтрансаммиак". Эта труба имела смысл тогда, когда Россия через нее качала аммиак на завод, где происходила перегрузка в аммиаковозы. Теперь эта инфраструктура мертва.

Как и газотранспортная система Украины, аммиакопровод точно не будет работать в Россию. Это еще один "хвост" проблем, который унаследует будущий владелец завода.

Найти покупателя – миссия невыполнима?

"Я не думаю, что кто-то согласится его купить. Я думаю, что ни у кого сегодня нет иллюзий по поводу того, что там набежит куча инвесторов ", — заключает Пендзин.

Если предложение и будет, то по достаточно низкой цене, точно не соответствующей интересам Украины. Эксперт считает, что предприятие давно должно было пойти на приватизацию, но тогда, когда это выгодно государству, а не просто "когда захотелось".

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, который проводил расследование махинаций вокруг ОПЗ, считает, что приватизация является положительным шагом, который позволит избежать еще большего хищения бюджетных средств. По его мнению, передача предприятия в частные руки может стать единственным способом остановить коррупционные схемы, годами продолжавшие государственные финансы через этот объект.

