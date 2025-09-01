"Неслыханная жестокость". Первые фото подозреваемого в убийстве Парубия показали копы

Копам понадобилось 36 часов, чтобы задержать его

Полиция показала первые фото задержанного подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Мужчина восемь раз выстрелил в бывшего спикера Верховной Рады Украины и действующего народного депутата.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Отмечается, что подозреваемый долгое время готовился, следил, планировал и в итоге выстрелил в Парубия.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подчеркнул, что копам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на след подозреваемого и задержать его.

Подозреваемый в убийстве Парубия

По данным следствия, подозреваемый 30 августа в Сиховском районе Львова замаскировался под курьера и открыл огонь по Парубию прямо среди бела дня. Человек произвел восемь выстрелов. Выговский назвал это хладнокровной жестокостью. Особенно учитывая, что подозреваемый даже убедился, что жертва скончалась.

Потом он попытался скрыть следы — переоделся, избавился от оружия, пытался спрятаться на Хмельнитчине. Однако убежать ему не удалось.

"Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат — дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны", — подчеркнул глава НПУ.

Он также добавил, что это преступление не случайно. В нем есть российский след. Однако больше деталей следствие не раскрыло. По данным СМИ, российские спецслужбы в течение года шантажировали его информацией о местонахождении тела погибшего сына.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть первые результаты допросов подозреваемого в убийстве Парубия — он начал "колоться".