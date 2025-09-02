Убийца Парубия мог действовать с сообщником. Бывший следователь раскрыл новые детали дела

Эксперт считает, что видеозапись с места убийства Парубия скрывает важные детали

Убийство Андрея Парубия, которое произошло во Львове в субботу, 30 августа, вызвало немалый резонанс в украинском обществе. Следствие не предоставляет большого количества информации относительно личности убийцы, его мотивов и версий, которые прорабатываются. Вместе с тем в сети уже появилось большое количество предположений о профессионализме киллера и его мотивах.

"Телеграф" пообщался с Русланом Сушко — отставным полковником милиции и бывшим старшим следователем по особо важным делам ГУ МВД. В 2000-х он возглавлял группу, которая задержала маньяка Юрия Кузьменко, а также приобщался к разработке методики задержания серийных убийц. В комментарии изданию он рассказал, почему считает, что убийца Парубия мог иметь сообщника, перечислил наиболее вероятные версии его мотивов и рассказал о том, какие опасности могут ждать украинских чиновников.

Руслан Сушко

Киллер с оператором: на месте преступления был еще один человек?

Преступление, которое произошло, имеет все признаки заранее спланированного убийства.

"Оценить профессионализм киллера я бы не взялся, потому что для этого мало сведений. Что мы видим? Догнал, убил и убежал", – отметил эксперт.

По его словам, способ совершения убийства был довольно стандартным, достаточно распространенным. Кроме того, количество пуль, которое выпустил киллер, также не говорит о его профессионализме или неопытности.

"Количество выстрелов не является знаковым фактором. Почему? Потому что выпустил всю обойму, чтобы, знаете, стопроцентно убить. То есть это тоже никоим образом не свидетельствует о навыках киллера. Но то, что оно подготовлено, это однозначно", – отметил Сушко.

О том, что нападение было заблаговременно спланированным, свидетельствует и то, что человек совершил соответствующие действия для предотвращения своего разоблачения, задержания и привлечения к ответственности, поскольку на месте убийства киллер был с закрытым лицом, что затрудняет его идентификацию. И даже видео с места убийства Парубия, на которое Сушко обращает отдельное внимание, сделано с такого ракурса, что не дает увидеть его лицо.

Очень интересная видеозапись. Почему? Потому что мы видим, что это – не стандартная камера. Это кто-то снимал для чего-то. Более того, мы слышим, что там идет какой-то комментарий. То есть, я не исключаю, что снимался именно момент убийства – заблаговременно начать видеозапись и отснять ровно столько, сколько нужно для подтверждения выполнения убийства Руслан Сушко

Обратите внимание, видео содержит чувствительные материалы!

Исходя из этих данных, можно предположить, что убийца Андрея Парубия мог действовать совместно с кем-то. И эту мысль подтверждает и Руслан Сушко.

"Я абсолютно не исключаю, что видеозапись мог осуществлять сообщник киллера. Думаю, что, скорее всего, так оно и есть. Но для чего выложили? Кто выложил? Где он?", – отметил он.

Во Львовской областной прокуратуре уже отметили, что видео убийства Андрея Парубия является утечкой информации, из-за этого будет возбуждено уголовное дело и дана оценка действиям человека, который сделал эту утечку.

"Но я бы обратил бы серьезное внимание именно на эту видеозапись, кто для чего осуществлял и для чего это было выложено, для кого, кому это выгодно. Кому выгодно мы видим — наши враги раздувают по всем средствам массовой информации. Но ведь в принципе цель этой видеозаписи — либо подтвердить выполнение заказа, либо продемонстрировать такую показательную казнь", – предположил Сушко.

От бизнеса до политической мести: кто мог быть заказчиком убийства

На текущем этапе расследования версии мотивов убийства могут быть самыми разнообразными — включая те, которые кажутся бессмысленными, на первый взгляд. В то же время, как утверждает Сушко, ни одну из них нельзя отбрасывать, поскольку следствие продолжается, а сведений пока мало.

По мнению бывшего старшего следователя, наименее вероятной является версия о конфликтах на криминальной или бизнес-почве, поскольку в личной и профессиональной биографии Парубия не было замечено никаких соответствующих связей.

"Я лично знал погибшего, и никогда не слышал, чтобы он фигурировал в каких-то скандалах, бизнесе или сделках. Поэтому эта версия – ссоры между кланами или незаконные действия – кажется мне наименее вероятной", – отметил Руслан Сушко.

Андрей Парубий / Facebook

Относительно возможной политической мотивации, экс-следователь считает ее потенциально допустимой, но свои нюансы эта версия также имеет.

"Конкурентная борьба? В принципе, возможно. Но, опять же, кому это выгодно и как это будет разыграно в будущем? Погибший по крайней мере публично на сегодня не играл какой-то суперважной роли для политической борьбы. Мне об этом неизвестно", – отметил Сушко.

В то же время не отбрасывается версия о российском следе. Более того, связанная с контекстом симметричного ответа на действия по ликвидации коллаборантов и российских деятелей на территории РФ.

"Если уничтожаются наши коллаборанты, враги на территории России, то в ответ они действительно могли совершить такие действия, убив украинского политического деятеля. И не просто политического деятеля, а довольно знакового, известного – коменданта Майдана во время Революции достоинства, которую россияне называют государственным переворотом", – предположил Руслан Сушко.

После убийства Андрея Парубия сеть российских СМИ и ботоферм запустила версию о том, что нападение связано с событиями, произошедшими в Одессе 2 мая 2014 года. Такую версию Сушко отграничивает отдельно.

События 2 мая 2014 года в Одессе

"Я бы не связывал это с событиями 2 мая в Одессе. Я хорошо их помню, поскольку сам расследовал это дело. В то время Парубий был секретарем СНБО, и у меня не было никаких сведений о каких-то его активных действиях относительно этих событий. Там история сложнее. И совсем другие люди фигурировали", – подчеркнул эксперт.

В то же время связь с Майданом, по мнению Сушко, является более логичной в рамках версии об убийстве, заказанном Россией.

"С Майданом, с Революцией достоинства, я бы связал. Потому что это убийство человека, который причастен к "государственному перевороту", как это называют наши враги", – сказал экс-следователь.

Андрей Парубий на Майдане во время Революции достоинства

По состоянию на сегодня, по данным собеседника, информации об обстоятельствах преступления в открытом доступе остается мало, а значит все оценки являются лишь предположениями.

"Любые другие версии также не могут быть отброшены, поскольку, я так понимаю, мало что известно органам досудебного расследования. А даже если и известно, то они абсолютно правы, что не обнародуют эти данные. Потому что следствие любит тишину", – сообщил специалист.

Задержанный подозреваемый в деле по убийству Парубия

Прозевали или нет? Могла ли охрана спасти политика

Общество ожидает ответов не только относительно исполнителей и заказчиков убийства, но и относительно того, могли ли правоохранители предотвратить трагедию. Однако оценивать действия полиции на этом этапе — преждевременно, ведь о ходе следствия официально почти ничего не известно.

Руслан Сушко отметил, что убийство политика такого уровня требует максимальной концентрации сил и привлечения опытных кадров.

Это убийство человека, который возглавлял Верховную Раду, топ-политика. Конечно, для расследования такого события должны быть привлечены лучшие специалисты, которые остались в полиции Руслан Сушко

Руслан Сушко

По его словам, работа следственно-оперативной группы в подобных случаях обычно масштабная и длительная. Отдельно Сушко остановился на вопросе охраны, который уже вызвал в обществе немало противоречий и вопросов.

"Эти вопросы – прозевали или не прозевали, предоставили охрану или нет — сейчас решить невозможно. Виноват ли кто-то из правоохранителей или чиновников? Я считаю – вряд ли", – заявил экс-следователь.

Специалист обратил внимание, что наличие охраны не гарантирует стопроцентной физической безопасности.

"Физическая охрана, как бы там ни было, не предоставляет абсолютной гарантии сохранения жизни человека. Об этом мы знаем из многих примеров – от убийства Кеннеди до ранения Стерненко. Где охранники, в принципе, ничего не могли сделать, чтобы предотвратить нападение", – напомнил Сушко.

Женщина, задержанная за нападение на Стерненко

В случае с убийством Парубия, по оценке бывшего правоохранителя, наличие охраны, вероятно, не остановило бы замысел о нападении.

Я думаю, что если бы у Парубия была охрана, то, возможно, способ, место и время убийства было бы откорректировано так, чтобы она не помешала. Было бы сложнее. Но если решение уже было принято, а я думаю, что так и было, то вряд ли физическая охрана помешала бы его выполнению считает Руслан Сушко

Будут убивать не только публичных лиц: методов больше, а возможности противостоять ограничены

В условиях полномасштабной войны риски целенаправленных атак против публичных лиц, а также террористических актов на территории Украины сохраняются. Причины – как в самом характере современной войны, так и в объективном недостатке сил в системе национальной безопасности.

"Я бы сказал, что я уверен в том, что такие события будут продолжаться. Война продолжается не только на передовой", – отметил Руслан Сушко.

По его мнению, речь может идти не только о покушениях на известных людей, но и о значительно более широком спектре потенциальных угроз.

"Могут совершаться террористические акты – в местах скопления людей, в метро, на массовых мероприятиях в городе. Мы уже многократно слышали, когда работники СБУ или полиции обезвреживали потенциальных террористов, которые пытались или хотели это сделать. Мы видим подрывы ТЦК и террористические акты в отношении их работников или помещений", – эксперт вспомнил и о случаях предупрежденных терактов.

Бывший правоохранитель связывает рост рисков с характером российской агрессии:

"На мой взгляд, все это связано с войной. Тем более надо учитывать: количество правоохранителей у нас рассчитывалось с учетом мирного времени", – отметил Сушко.

Как пояснил он, система безопасности в стране сейчас работает в условиях крайне ограниченных человеческих ресурсов — на сегодня работников правоохранительных органов крайне не хватает. И, как отметил Сушко, взять их неоткуда.

Государство должно решать, куда больше людей послать – в правоохранительные органы или на фронт. У нас нехватка людей — это правда. Правоохранительные органы объективно не способны в связи с ограниченным ресурсом "заткнуть все дыры". Это невозможно. А враги этим будут пользоваться — и будут искать, где "тонко". Там и будут рвать Руслан Сушко

После убийства Ирины Фарион, Андрея Парубия и нападения на Сергея Стерненко в обществе активизировались дискуссии о личной безопасности публичных лиц. Однако гарантировать полную защиту, считает Руслан Сушко, даже в условиях повышенной осторожности, практически невозможно.

"Знаете, как в народе говорят, "если бы знал, где упадешь, то соломы бы подстелил"", – ответил он на вопрос, существует ли надежный способ уберечься от потенциального покушения.

Комментируя ситуацию, в которой произошло убийство бывшего главы Верховной Рады — посреди бела дня, возле собственного дома — собеседник отметил, что даже максимальная бдительность не является гарантией безопасности.

"Я считаю, что невозможно человеку просчитать все явления и все негативные последствия, которые могут с ним произойти", – отметил Сушко.

По его словам, уровень угроз в современном мире, особенно в условиях войны, слишком высок, а методы слишком разнообразны, чтобы существовала универсальная формула защиты.

Способов убийства человечество придумало миллиарды. И только один способ, как родить человека. Поэтому методов и способов стопроцентной защиты или самозащиты я не знаю Руслан Сушко

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что похороны Андрея Парубия проходят во вторник, 2 сентября, во Львове. Государственного деятеля похоронят на Лычаковском кладбище, где покоятся многие выдающиеся украинцы.