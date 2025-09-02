Когда суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия. Названа дата

Правоохранители вышли на след подозреваемого на следующий день после убийства

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия может получить меру пресечения уже во вторник, 2 сентября. Ее будет избирать суд в городе Львове.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора. Уточняется, что рассмотрение состоится в Галицком районном суде Львова.

Сегодня (2 сентября, — ред.) 2.09, в 13:00 в Галицком районном суде г. Львова состоится рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения по делу об убийстве Андрея Парубия, — заявили в Офисе Генпрокурора

Убийство Андрея Парубия — что известно

В первой половине субботы, 30 августа, Украину всколыхнула шокирующая новость — во Львове убит Андрей Парубий — народный депутат, бывший глава Верховной Рады и активный участник Революции Достоинства. Убийца произвел восемь выстрелов, Парубий погиб на месте.

Правоохранители вышли на след подозреваемого в убийстве нардепа уже 31 августа. В ночь на 1 сентября он был задержан. Нардеп Нина Южанина рассказала интересные подробности о задержанном и самом убийстве. По ее словам, подозреваемый — львовянин, греко-католик, патриот, 52-летний отец.

Вероятно, мужчину завербовали российские спецслужбы — у него есть сын-военнослужащий, пропавший без вести во время боев за Бахмут. По данным СМИ, россияне сказали мужчине убить "любого известного украинского политика", и он выбрал Парубия, так как знал, где тот живет.

Напомним, эксперт объяснил, в чем "прокололся" подозреваемый в убийстве Парубия. Он очень тщательно спланировал нападение, но оставил следствию определенные зацепки.