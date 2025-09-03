Подозреваемый в убийстве Парубия мог иметь психические проблемы: эксперт рассказал о признаках этого

О глубоком нарушении мышления может свидетельствовать желание подозреваемого

Народный депутат и бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Подозреваемый был задержан на следующий день. Им оказался 52-летний львовянин, который свой поступок объяснил якобы желанием "обменяться" в Россию и искать там тело пропавшего без вести сына. В то же время бывшая жена задержанного сказала, что он ушел из семьи очень давно, и не участвовал в воспитании сына. Более того — поссорился с ним из-за того, что сын был добровольцем.

Автор интернет-проекта "Криминалист" Николай Зборщик считает, что подозреваемый может иметь психические расстройства. Он считает, что российские спецслужбы обычно и выискивают людей со сложными жизненными обстоятельствами, у которых есть проблемы.

Психологическая такая обработка спецслужбами, у нее очень серьезный фактор. Николай Зборщик, автор информационно-аналитического проекта

В частности это касается заявления подозреваемого о том, чтобы его обменяли на украинских военных. По мнению Зборщика, это признак неспособности оценивать реальность и, в общем-то, "глубокое нарушение мышления".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нападающий выдавал себя за курьера и произвел восемь выстрелов в политика посреди улицы. Он тщательно продумал нападение, свидетельствующее о сознательной атаке. Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия арестован на два месяца без права внесения залога. Из-за слов во время первого заседания, что это была сознательная атака на государственного деятеля, дело переквалифицировали.