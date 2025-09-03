Підозрюваний у вбивстві Парубія міг мати психічні проблеми: експерт розповів про ознаки цього

Про глибоке порушення мислення може свідчити бажання підозрюваного

Народного депутата та колишнього очільника Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Підозрюваного затримали на наступний день. Ним виявився 52-річний львів'янин, який свій вчинок пояснив ніби-то бажанням "обмінятися" в Росію та шукати там тіло зниклого безвісти сина. Водночас колишня дружина затриманого сказала, що він пішов з родини дуже давно, і не брав участі у вихованні сина. Ба більше — посварився з ним через те, що син був добровольцем.

Автор інтернет-проєкту "Криміналіст" Микола Зборщик вважає, що підозрюваний може мати психічні розлади. Він вважає, що російські спецслужби зазвичай і вишукують людей зі складними життєвими обставинами, у яких є проблеми.

Психологічна така обробка спецслужбами, вона має дуже серйозний фактор. Микола Зборщик, автор інформаційно-аналітичного проєкту

Зокрема, це стосується заяви підозрюваного про те, щоб його обміняли на українських військових. На думку Зборщика, це ознака нездатності оцінювати реальність та загалом — "глибоке порушення мислення".

Раніше "Телеграф" розповідав, що нападник видавав себе за кур'єра та здійснив вісім пострілів в політика посеред вулиці. Він ретельно продумав напад, що свідчить про свідому атаку. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія заарештований на два місяці без права внесення застави. Через слова під час першого засідання, що це була свідома атака на державного діяча, справу перекваліфікували.