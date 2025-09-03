Підозрюваний у вбивстві Парубія міг мати психічні проблеми: експерт розповів про ознаки цього
Про глибоке порушення мислення може свідчити бажання підозрюваного
Народного депутата та колишнього очільника Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Підозрюваного затримали на наступний день. Ним виявився 52-річний львів'янин, який свій вчинок пояснив ніби-то бажанням "обмінятися" в Росію та шукати там тіло зниклого безвісти сина. Водночас колишня дружина затриманого сказала, що він пішов з родини дуже давно, і не брав участі у вихованні сина. Ба більше — посварився з ним через те, що син був добровольцем.
Автор інтернет-проєкту "Криміналіст" Микола Зборщик вважає, що підозрюваний може мати психічні розлади. Він вважає, що російські спецслужби зазвичай і вишукують людей зі складними життєвими обставинами, у яких є проблеми.
Психологічна така обробка спецслужбами, вона має дуже серйозний фактор.
Зокрема, це стосується заяви підозрюваного про те, щоб його обміняли на українських військових. На думку Зборщика, це ознака нездатності оцінювати реальність та загалом — "глибоке порушення мислення".
Раніше "Телеграф" розповідав, що нападник видавав себе за кур'єра та здійснив вісім пострілів в політика посеред вулиці. Він ретельно продумав напад, що свідчить про свідому атаку. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія заарештований на два місяці без права внесення застави. Через слова під час першого засідання, що це була свідома атака на державного діяча, справу перекваліфікували.