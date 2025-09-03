"Важно не перекручивать": бывшая жена подозреваемого в убийстве Парубия обратилась к украинцам

Писательница раскрыла факты из жизни семьи

Мать военнослужащего Михаила-Виктора Сцельникова (позывной "Лемберг"), чей биологический отец застрелил нардепа Андрея Парубия, призвала не искривлять правду о ее сыне. Она объяснила, что ее бывший муж никак не участвовал в воспитании сына и ушел из семьи, когда тот был еще маленьким.

Об этом писательница Елена Чернинька сообщила в своем Facebook. По словам женщины, ее сын был патриотом, а вот его биологический отец — нет.

Она объяснила, что разошлась с бывшим мужем еще в 1998 году и он очень редко появлялся в жизни сына.

Когда Лемберг ушел на войну, они очень поссорились. И Лемберг везде заблокировал предка. Ибо один был патриотом, а другой нет Елена Чернинька

Писательница отметила, что новость об убийстве Парубия шокировали ее семью, а также призвала не перекручивать память о сыне. Женщина добавила, что "Лемберг" участвовал в боях под Киевом, Запорожьем и Николаевом, прежде чем по своей инициативе отправиться в Бахмут в составе 93-й бригады.

Сообщение Чернинькой

Михаил-Виктор Сцельников

Как сообщалось ранее, подозреваемый в убийстве Парубия в суде признался в содеянном. Он сообщил, что на преступление пошел из-за желания "отомстить украинским властям". По его словам, Парубия он выбрал потому, что жил с ним в одном городе.