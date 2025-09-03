Из-за ночной атаки задерживаются десятки поездов: "УЗ" объяснила, что делать с билетами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
11 рейсов задерживается
Россия обстреляла Украину 3 сентября Из-за этого пострадала железнодорожная инфраструктура.
Потому некоторые рейсы могут задерживаться. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В результате удара по Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это может привести к задержке движения до 7 часов.
Уже отправились в объезд и будут задержаны следующие рейсы:
• №75 Киев — Кривой Рог
• №791 Кременчуг — Киев
• №85 Запорожье — Львов
• №79 Днепр — Львов
• №51 Запорожье — Одесса
• №119 Днепр — Хелм
• №37 Запорожье — Киев
• №31 Запорожье — Перемышль
• №121 Херсон — Краматорск
• №59 Харьков — Одесса
• №65/165 Харьков — Черкассы, Умань
Задерживаются из-за ожидания восстановления инфраструктуры следующие поезда:
• №76 Кривой Рог — Киев
• №102 Краматорск — Херсон
• №38 Киев — Запорожье
• №80 Львов — Днепр
• №120 Хелм — Днепр
• №86 Львов — Запорожье
• №54 Одесса — Днепр
• №254 Одесса — Кривой Рог
• №8 Одесса — Харьков
В "Укрзализныце" раасказали, что в случае, если пассажир не успел на пересадку по вине железной дороги или по непреодолимым обстоятельствам, он может продолжить путешествие следующим поездом в течение суток.
В случае отказа от поездки предусмотрен полный возврат средств за билет. Для этого требуется отметка на бумажном билете от очередного вокзала или справка о задержке в произвольной форме для электронных билетов. После этого билет вместе со справкой можно сдать в кассе и получить полное возмещение.
Ранее "Телеграф" писал, что поездом УЗ в Вену произошел странный курьез.