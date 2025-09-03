Из-за ночной атаки задерживаются десятки поездов: "УЗ" объяснила, что делать с билетами

11 рейсов задерживается

Россия обстреляла Украину 3 сентября Из-за этого пострадала железнодорожная инфраструктура.

Потому некоторые рейсы могут задерживаться. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В результате удара по Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это может привести к задержке движения до 7 часов.

Уже отправились в объезд и будут задержаны следующие рейсы:

• №75 Киев — Кривой Рог

• №791 Кременчуг — Киев

• №85 Запорожье — Львов

• №79 Днепр — Львов

• №51 Запорожье — Одесса

• №119 Днепр — Хелм

• №37 Запорожье — Киев

• №31 Запорожье — Перемышль

• №121 Херсон — Краматорск

• №59 Харьков — Одесса

• №65/165 Харьков — Черкассы, Умань

Задерживаются из-за ожидания восстановления инфраструктуры следующие поезда:

• №76 Кривой Рог — Киев

• №102 Краматорск — Херсон

• №38 Киев — Запорожье

• №80 Львов — Днепр

• №120 Хелм — Днепр

• №86 Львов — Запорожье

• №54 Одесса — Днепр

• №254 Одесса — Кривой Рог

• №8 Одесса — Харьков

В "Укрзализныце" раасказали, что в случае, если пассажир не успел на пересадку по вине железной дороги или по непреодолимым обстоятельствам, он может продолжить путешествие следующим поездом в течение суток.

В случае отказа от поездки предусмотрен полный возврат средств за билет. Для этого требуется отметка на бумажном билете от очередного вокзала или справка о задержке в произвольной форме для электронных билетов. После этого билет вместе со справкой можно сдать в кассе и получить полное возмещение.

Ранее "Телеграф" писал, что поездом УЗ в Вену произошел странный курьез.