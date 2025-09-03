У Зеленского рассказали, когда Украина откроет границы

Чиновник уверен, что после войны не будет много желающих выехать

После завершения боевых действий в Украине границы откроются не сразу. Но долго закрытыми они не будут.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Новини Live". Он убежден, что после открытия границ очередей на выезд не будет.

"Вот военный стан прекратил действовать, будет наверное какой-то переходной период не очень большой. Дальше всё — электоральный цикл, а потом открытые границы и тому подобное" Михаил Подоляк

Он выразил сомнение, что после открытия границ люди массово начнут выезжать из-за страха новой войны. По его словам, сейчас за границей украинцам дают юридический статус, но потом такого не будет.

"Страх, я понимаю. Но человек будет там легально находиться? Он будет иметь рабочее место, платить налоги и так далее? Это же не так просто. Даже сегодня, имея там юридический официальный статус, далеко не все трудоустроены и не все имеют там доходы" Михаил Подоляк

Он добавил, что если Украина получит сильные гарантии безопасности и средства на восстановление, то тут будет достаточно рабочих мест и денег для комфортной жизни.

Как сообщалось ранее, в Украине с 28 августа начали действовать новые правила пересечения государственной границы для определенных категорий мужчин. Впервые за время полномасштабной войны официально разрешен выезд совершеннолетним мужчинам, но только если им не выполнилось 22 лет.

В сети после этого показали видеозаписи больших очередей, однако в ГПСУ говорят, что существенных заторов на границе не наблюдалось.