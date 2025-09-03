У Зеленського розповіли, коли Україна відкриє кордони

Чиновник упевнений, що після війни не буде багато охочих виїхати

Після завершення бойових дій в Україні кордони відкриються не одразу. Але довго закритими вони не будуть.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "Новини Live". Він переконаний, що після відкриття кордону черг на виїзд не буде.

"Ось військовий стан припинив діяти, напевно, буде якийсь перехідний період не дуже великий. Далі все — електоральний цикл, а потім відкриті кордони тощо" Михайло Подоляк

Він висловив сумнів, що після відкриття кордонів люди масово почнуть виїжджати через страх нової війни. За його словами, зараз за кордоном українцям надають юридичний статус, але потім такого не буде.

"Страх, я розумію. Але людина там буде легально перебувати? Вона матиме робоче місце, платитиме податки і так далі? Це ж не так просто. Навіть сьогодні, маючи там юридичний офіційний статус, далеко не всі працевлаштовані і не всі мають там доходи" Михайло Подоляк

Він додав, що якщо Україна отримає сильні гарантії безпеки та кошти на відновлення, то тут буде достатньо робочих місць та грошей для комфортного життя.

Як повідомлялося раніше, в Україні з 28 серпня почали діяти нові правила перетину державного кордону для певних категорій чоловіків. Вперше за час повномасштабної війни офіційно дозволено виїзд повнолітнім чоловікам, але якщо їм не виповнилося 22 років.

У мережі після цього показали відеозаписи великих черг, проте у ДПСУ кажуть, що суттєвих заторів на кордоні не спостерігалося.