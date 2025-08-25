"Почему так мало работают": немецкий политик "наехал" на украинских беженцев

При этом украинские граждане получают не так много выплат, как заявляет политик

В Германии премьер-министр земли Бавария и лидер Христианско-социального союза (CSU) Маркус Зедер заявил, что правительство должно отменить помощь для украинских беженцев — так называемую Bürgergeld, получаемую как безработными гражданами Германии, так и украинцами. По мнению Зедера, якобы именно из-за этой помощи большинство украинцев в Германии не работает.

Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle. Отмечается, что Зедер требует отменить Bürgergeld, поскольку выплаты якобы тормозят интеграцию и выход беженцев из Украины на немецкий рынок труда.

"Ни одна другая страна мира не предлагает таких условий. Почему так мало украинцев работают в Германии?" – заявил он.

Федеральное правительство встретило заявление Зедера "в штыки". Во-первых, заявили там, такие инициативы не соответствуют коалиционным договоренностям, заключившим между собой политические партии. Во-вторых, такие вопросы вообще решаются исключительно в политическом поле, а не из-за публичных заявлений.

При этом украинские граждане получают не так много выплат, как заявляет Зедер. Так, в 2024 году общий объем выплат Bürgergeld составил около 46 миллиардов евро, из которых только 6 миллиардов потратили на выплаты украинцам. Кроме этого, с 1 апреля 2025 года в Германии выплаты для украинцев заменили помощью искателям убежища: она меньше по размеру и позволит дополнительно сэкономить примерно миллиард евро на украинцах.

Отметим, что уже с сентября этого года в Польше могут ужесточить правила оказания помощи украинским беженцам. Изменения касаются жилья, контроля и проверки документов. А со следующего года арендовать жилье в Польше станет еще дороже и сложнее. Из-за новых бюрократических проблем для арендодателей предложений дешевых квартир станет в разы меньше.

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия остается лидером по количеству размещенных беженцев из Украины – более 1,1 миллиона человек. Большинство из них уже не планирует возвращаться домой и начинает обустраивать постоянную жизнь за границей.