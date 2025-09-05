Запахло жареным? Сотрудник АРМА не вернулся из заграничной командировки

Бывший заместитель председателя АРМА Григол Катамадзе сделал свое предположение о бегстве должностного лица

Давид Алханишвили — работник Департамента международного сотрудничества Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявил, что не планирует возвращаться в Украину. Он был в заграничной командировке.

Об этом сообщил бывший заместитель председателя АРМА по евроинтеграции Григол Катамадзе. Он написал, что произошло.

Утром получаю информацию, что работник Департамента международного сотрудничества АРМА Давид Алханишвили сообщил своим коллегам, что не планирует возвращаться из загранкомандировки, написал Катамадзе.

По его словам, Давид Алханишвили состоял в должности исполняющего обязанности начальника отдела, и за два года работы в агентстве много раз уезжал за границу в командировку. Это происходило и в составе делегации, неоднократно наедине. Поэтому Катамадзе удивлен, почему мужчина решил не возвращаться именно сейчас.

Почему же именно сейчас, сопровождая и.о. руководителя АРМА госпожу Максименко в Вену на конференцию ООН, он принял такое радикальное решение, ведь он прекрасно понимает, что после такого шага путь в Украину ему навсегда закрыт? А не связано ли это с "охотой на ведьм", увольнениями, которые начались в АРМА? Неприятно и неприемлемо! добавил Катамадзе.

Он пишет, что какими бы мотивами ни руководствовался Давид – это никогда уже не оправдает его в глазах. Ему стыдно за этого молодого человека.

Что предшествовало

В конце июля Владимир Зеленский подписал два евроинтеграционных закона – о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и о факторинге, которые являются частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Закон о реформе АРМА был внесен на рассмотрение Верховной Рады 10 февраля 2025 г. и уже 12 февраля принят за основу с доработкой положений. Во втором чтении и целом парламент принял его 18 июня, а 15 июля документ отправили на подпись главе государства.

25 июля стало известно, что очередной, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинские власти пригласили еще в июне, будет предоставлен в меньшем объеме, чем планировалось. Европейский Союз.

Одной из трех невыполненных реформ именно реформа АРМА. Она предусматривает новые требования к руководителю агентства, конкурс с участием международных экспертов, прозрачные правила управления и контроль за передачей активов.