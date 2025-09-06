СБУ задержала нардепа ОПЗЖ: его подозревают в госизмене

Парламентарий с начала российского вторжения был за границей

СБУ задержала и доставила в суд народного депутата бывшей ОПЗЖ, которого подозревают в государственной измене. Предварительно, речь идет о Федоре Христенко.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что в момент задержания он находился на территории Украины.

В сообщении указано, что нардеп был завербован российской ФСБ очень давно и длительное время выполнял ее поручения.

В частности, в течение 2020-2021 годов подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины, что позволяло обеспечить сбор и оперативную передачу представителям РФ необходимой информации. Офис генпрокурора

После начала российского вторжения нардепу удалось покинуть Украину и до недавнего времени он скрывался на территории другого государства. В июле ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а 6 сентября ее применили. Теперь член бывшей ОПЗЖ будет находиться под круглосуточным арестом до 25 октября 2025 года.

Имя нардепа в прокуратуре не сообщили, однако РБК-Украина пишет, что речь идет о Федоре Христенко. Об этом также сообщил и народный депутат Алексей Гончаренко.

Зажержанный нардеп на фото ОГП

Федор Христенко

Согласно данным правоохранителей, Христенко был завербован ФСБ еще во времена Виктора Януковича, после чего он наладил тесный контакт с агентом НАБУ Русланом Магамедрасуловым. Через него Христенко пытался повлиять на деятельность Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В материалах следствия также появляется имя руководителя подразделения детективов Александра Скомарова, который был одним из кандидатов на должность главы БЭБ. Считается, что его роль должна была свестись к "помощи" с закрытием дела против бизнесмена Игоря Коломойского. Жена Скомарова покинула Украину в начале 2022 года на машине семьи Христенко.

Сам нардеп уехал в ОАЭ и до недавнего времени находился в Дубае. Примечательно, что он никогда не скрывал свою любовь к России и несколько раз открыто туда ездил после 2014 года.

