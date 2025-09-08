Силы Обороны отбросили врага в Донецкой области. Детали и карта

Наши защитники имеют успехи в Донецкой области

Силы Обороны Украины зачистили от российских окупантов населенный пункт вблизи Доброполья в Донецкой области. Также наши воины отбросили российскую армию еще около трех населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState вечером 7 сентября. Силы Обороны Украины зачистили от врага Владимировку — село Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области.

Кроме того, украинские военные отвергли россиян вблизи Разино и Золотого Колодца (Покровский район), а также в Новоторецком. Враг же продвинулся в Серебрянском лесничестве.

Изменения на карте после успехов Сил Обороны

Ситуация в Новоторицком районе на карте

Ситуация у Серебрянского лесничества

Что говорят в Генштабе

Генштаб в вечерней сводке сообщает, что на Покровском направлении с начала суток (7 сентября) оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции в районах 11 населенных пунктов:

Новоэкономическое,

Родинское,

Миролюбовка,

Покровск,

Зверевое,

Луч,

Лисовка,

Удачное,

Дачно,

Новоукраинка

в сторону Новопавловки

По предварительным данным, сегодня (7 сентября, ред.) на этом направлении было обезврежено 90 окупантов, из них 54 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, один пункт управления БПЛА; также повреждены две пушки, три единицы автомобильной техники и девять укрытий для личного состава противника, — проинформировали в Генштабе

На Торецком направлении россияне 7 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений. Бои шли в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило "Телеграфу" наличие в планах российской армии продолжения наступательных действий в Запорожской области. По данным разведки, россияне продолжают использовать штурмовые группы малой численности — по 2-3 военнослужащих.