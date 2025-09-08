Рус

Сили Оборони відкинули ворога на Донеччині. Деталі та карта

Олена Руденко
Тривають запеклі бої Новина оновлена 08 вересня 2025, 07:37
Тривають запеклі бої. Фото Колаж "Телеграф"

Наші захисники мають успіхи у Донецькій області

Сили Оборони України зачистили від російських окупантів населений пункт поблизу Добропілля у Донецькій області. Також наші воїни відкинули російську армію ще біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState увечері 7 вересня. Сили Оборони України зачистили від ворога Володимирівку — село Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області.

Крім того, українські військові відкинули росіян поблизу Разіного та Золотого Колодязя (Покровський район), а також у Новоторецькому. Натомість ворог просунувся у Серебрянському лісництві.

Фронт Покровський напрямок, карта 7 вересня 2025
Зміни на карті після успіхів Сил Оборони
Ситуація в районі Новоторїцького на карті 7.09.2025
Ситуація в районі Новоторїцького на карті
Ситуація у Серебрянського лісництва 7.09.2025
Ситуація у Серебрянського лісництва

Що кажуть у Генштабі

Генштаб у вечірньому зведенні повідомляє, що на Покровському напрямку від початку доби (7 вересня) окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції у районах 11 населених пунктів:

  • Новоекономічне,
  • Родинське,
  • Миролюбівка,
  • Покровськ,
  • Звірове,
  • Промінь,
  • Лисівка,
  • Удачне,
  • Дачне,
  • Новоукраїнка
  • в бік Новопавлівки

За попередніми даними, сьогодні (7 вересня, — ред.) на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 – безповоротно. Також українські воїни знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника, — поінформували у Генштабі

На Торецькому напрямку росіяни 7 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів. Бої точилися у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило "Телеграфу" наявність у планах російської армії продовження наступальних дій у Запорізькій області. За даними розвідки, росіяни продовжують використовувати штурмові групи малої чисельності — по 2-3 військовослужбовці.

