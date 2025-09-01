Формула "ежа": в Брюсселе раскрыли 4 ключевых компонента безопасности для Украины

Украина должна иметь право сама выбирать свое будущее — это в Еврокомиссии считают важным фактором гарантий безопасности

Гарантии безопасности для Украины должны базироваться на мощи ее Вооруженных сил и поддержке партнеров, в частности Европейского Союза, США и "Коалиции желающих". ЕС работает над тем, чтобы обеспечить Украину пакетом безопасности до момента возможных переговоров с Россией.

Об этом 1 сентября во время брифинга заявила заместитель главного представителя Европейской комиссии Арианна Подеста, сообщает корреспондентка "Телеграфа" из Брюсселя.

Гарантии безопасности для Украины, по нашему мнению, должны исходить, прежде всего, от мощи украинских Вооруженных сил, которые не должны быть ограничены в своем составе, численности и возможности сотрудничать с третьими странами

Подеста напомнила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен последовательно продвигает идею так называемой "стратегии ежа" — подхода, который должен сделать Украину "неспособной к поглощению" внешним агрессором.

Вторым уровнем гарантий, по ее словам, является политическая, военная и финансовая поддержка со стороны международных партнеров:

"Поддержка, которую оказывает "Коалиция желающих", и, конечно, Европейский Союз вместе с ними, с привлечением США… имеет важное значение для обеспечения гарантий безопасности, которые могут дать Украине достаточную уверенность в будущем", – подчеркнула Арианна Подеста.

Как отметила спикер, в ЕС уже наработан базовый план гарантий:

"Дискуссии продолжаются в течение нескольких недель, а возможно, и месяцев — на техническом, политическом и военном уровнях. Именно это формирует основу… Председатель говорит, что сейчас существует довольно четкий план по гарантиям безопасности", – сообщила заместитель главного представителя.

Третьим элементом гарантий Подеста назвала масштабирование оборонных возможностей в самом Европейском Союзе. Четвертый — гарантия суверенного права Украины самостоятельно решать свое будущее в ЕС:

Мы всегда подчеркивали, что этот выбор должен оставаться в руках Украины, и мы подтвердим, что так оно и есть

По словам Подесты, ЕС стремится, чтобы Украина подошла к возможным переговорам с РФ с максимально сильной позицией.

"Мы работаем над тем, чтобы поставить Украину за стол переговоров с пакетом гарантий безопасности, который позволит ей чувствовать себя уверенно… Но, очевидно, это шаг, который должен быть сделан прежде всего тогда, когда Россия решит вступить в переговоры", — отметила она.

Сейчас, по ее словам, никаких признаков готовности со стороны РФ к конструктивному диалогу нет:

Мы ожидаем реальных переговоров, которые смогут достичь справедливого и прочного мира для Украины. Но понятно, что этого пока еще не произошло. Именно поэтому работа над гарантиями безопасности продолжается, чтобы быть готовыми к этому моменту Арианна Подеста

