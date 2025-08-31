Приезжали Бейонсе с Рианной, а ныне горожане ходят в туалет в пакеты: как Донецк отмечает день рождения

Город превратился в призрак

В последнее воскресенье августа Донецк отмечает двойной праздник: День города и День шахтера. В этом году Донецку исполняется 156 лет. С 2014-го, последние 11 лет, город – в российской оккупации.

"Телеграф" расскажет, как жил и развивался город до прихода русских захватчиков. А также, что с ним произошло сейчас.

Сердце промышленной Украины

Донецк всегда был городом шахтеров. Его история неразрывно связана с угольными рудниками, которые начали возводить еще в 1842 году. Угольные шахты стали основой экономики региона и обеспечивали работой десятки тысяч семей.

В течение десятилетий Донецк развивался как мощный промышленный центр. Здесь работали не только шахты, но и крупные металлургические комбинаты, машиностроительные заводы, химические предприятия. Люди всегда имели работу – город давал уверенность в завтрашнем дне. Шахтерская профессия была почетной и высокооплачиваемой, а День шахтера отмечался с особым размахом.

В советское время Донецк превратился в один из самых больших промышленных центров СССР. Город активно застраивался, появлялись новые микрорайоны, парки, культурные заведения. Дончане гордились своим городом, его спортивными традициями и культурной жизнью.

Расцвет независимой Украины

С восстановлением независимости Украины Донецк не утратил своего значения. Напротив, он стал подлинным культурным и спортивным центром страны. Город принимал величайших мировых звезд – здесь выступала даже легендарная Бейонсе.

Концерт Бейонсе в 2009 году. Донецк

Барбадосская певица Рианна выступала на праздновании 75-летия ФК "Шахтер" на той же арене. Чтобы она чувствовала себя как дома, организаторам пришлось построить гримерную площадью 200 квадратных метров и привезти воду из Америки.

В 2012 году Донецк стал одним из хозяев Евро-2012, "Донбасс Арена" принимала матчи чемпионата Европы по футболу. Центральный парк имени Щербакова регулярно становился местом проведения грандиозных концертов, а праздничные фейерверки собирали тысячи зрителей.

Донбасс-Арена 2012 год

Евро 2012 в Донецке

Экономика города диверсифицировалась – рядом с традиционной тяжелой промышленностью развивались и другие сферы: сфера услуг, торговля.

К 2014 году в Донецке проживало около 950 тысяч человек. Город динамично развивался, строились новые районы, открывались современные торговые центры и развлекательные заведения.

Донецк в 2013 году. Фото — reporters

Донецкий международный аэропорт был одним из самых современных в Украине.

Донецкий аэропорт

Город превратился в призрак

Но потом в город пришла война. За 11 лет оккупации город превратился в призрак самого себя. Вместо коренных дончан здесь теперь живут переселенцы из отдаленных регионов России, которых российские власти массово завозят на временно оккупированные территории.

Донецкий международный аэропорт, когда-то являвшийся одной из жемчужин города и гордостью всей Украины, сейчас лежит в руинах.

Донецкий аэропорт в 2014 году

Российские оккупанты заявляли, что в скором времени начнут оттуда запускать дроны-камикадзе "Шахед ", которые будут лететь атаковать разные города Украины.

Территория аэропорта полностью заросла сорняками, хотя самолеты там действительно летают – но это совсем не пассажирские борта.

Деградация вместо развития

Россияне не развивают город так, как это делала бы Украина. Большинство инфраструктуры осталось таким же, как и более десяти лет назад. Кое-где можно увидеть строительство новых домов, но все это скорее всего делается для красивой картинки на пропагандистские каналы.

Донецк в 2014 году

Российские оккупанты массово совершают преступления против гражданского населения, отбирают жилье у местных жителей. Худшая ситуация сложилась с коммунальными условиями. Люди месяцами живут без воды, а когда ее и дают, она непригодна для потребления.

Местные жители вынуждены ходить в туалет в пакеты, а "популярные" персоны скулят об отсутствии воды в соцсетях.

Жалкая "роскошь"

Сейчас в Донецке единственная гордость – это открытие секс-шопа или очередной чебуречной. Кассы самообслуживания стали настоящей роскошью. Люди, которые так ждали Путина, гордятся этим.

Квартиры продают дешево, но жить в них невозможно из-за отсутствия нормальных коммунальных условий.

Вместо Бейонсе теперь выступает "королева ДНР", на которую без слез не взглянешь, а также известный беззубый пропагандист и клоун Евгений Васильев.

Кирилл Сириус — еще одна из псевдозвезд оккупированного города, регулярно снимает видео о якобы роскошной жизни в Донецке, а ему в комментариях рассказывают правду о настоящей жизни в городе. Украинские блоггеры снимают реакцию на эти жалкие видео.

Взрывы вместо фейерверков

Вместо праздничных салютов и фейерверков, когда-то освещавших небо над Донецком, теперь раздаются взрывы и стрельба. Город, когда-то являвшийся центром промышленности и культуры, превратился в декорацию для российской пропаганды.

156 лет истории Донецка – это история подъемов и падений, но самой черной страницей остаются последние 11 лет оккупации. Настоящие горожане надеются на возвращение в родной город, который снова станет свободным и будет процветать под украинским флагом.

Ранее "Телеграф" писал, что россиянка показала "прелести" отдыха в оккупации.