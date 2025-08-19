Зимой накроют блекауты? Какие прогнозы атак на энергетику и отключение света в Украине

"Энергетическое перемирие" так и не заработало

Российские удары направлены не только на промышленность и гражданских людей, но и на энергетику. Зафиксировано немало атаки на нефтяную отрасль, что вызывает беспокойство по поводу зимы и отключений света.

Как отметил журналист Александр Куриленко, Россия и не останавливала свои удары по энергетике Украины. Да, они менее интенсивны, чем в 2023 году в периоды блекаутов, но атаки есть.

По словам корреспондента, Украина тоже не молчит и отвечает ударами по НПЗ, нефтепроводам и тому подобное. Хотя Киев не имеет целью оставить РФ без света.

"Раздача" между Украиной и РФ по энергетике началась с новой силой. Впрочем, фактически она никогда не прекращалась даже на фоне так называемого "энергетического перемирия", — пишет Куриленко.

Пост Куриленко

Он добавляет, что уже сейчас можно увидеть точечные удары по нефтяной отрасли в Украине. Однако в ближайшее время они могут полностью переключиться на электрогенерацию. В таком случае Украине могут угрожать плановые отключения света, особенно зимой во время сильных морозов, когда нагрузка на сеть будет большой.

"Энергетическое перемирие"

В конце марта 2025 года в Саудовской Аравии делегация США сообщила, что достигнуты договоренности о временном прекращении огня в энергетике. По этим словам Украина и Россия обязались прекратить взаимные удары по энергетике на 30 дней.

Однако Россия так и не сдержала своего слова и атаки продолжились. Хотя еще в марте в Кремле говорили, что "энергетическое перемирие" — первые шаги по прекращению огня по всей линии фронта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, получится ли у Украины противостоять России и какие гарантии безопасности нам "светят".