Только вопрос времени? Почему россияне снова уничтожают украинскую энергетику и ждать ли блекаутов

"Телеграф" объясняет, какую угрозу несут новые атаки России против украинской энергетики

Российские войска возобновили систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины после нескольких паузы. В ночь на 27 августа вражеские беспилотники атаковали объекты энергетики и газотранспортной системы в шести областях страны.

"Телеграф" выяснял, приведут ли новые обстрелы к масштабным отключениям электроэнергии и как это может повлиять на подготовку к отопительному сезону. Эксперты объясняют причины возобновления атак и прогнозируют развитие ситуации.

Ночной кошмар: 6 областей оказались под прицелом россиян

Российские беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях. Наибольшие повреждения получили Сумы, где без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленные потребители.

На Полтавщине же враг целенаправленно атаковал газотранспортную инфраструктуру, нанеся ей значительные повреждения. В Черниговской области из-за ударов БПЛА типа "Шахед" повреждена электроподстанция и башня мобильной связи, часть Новгород-Северского района осталась без тока.

В Сумах из-за обесточения всех объектов водоканала воду подают по графику — с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Критически важные заведения переведены на альтернативное электроснабжение, развернуты пункты несокрушимости.

"Безнаказанность" как повод: что заставило россиян вернуться к старой тактике

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне возобновили удары по энергетике из-за "безнаказанности и отсутствия адских санкций". По его словам, Украина также наносит болезненные удары по территории РФ, но пока это делает преимущественно сама.

Министерство энергетики расценивает российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры в преддверии отопительного сезона. Ведомство назвало это очередным актом энергетического террора, направленным против мирного населения.

Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего возобновления поставок. На месте попаданий работают аварийные и спасательные службы, идет оценка причиненного ущерба.

Энергетический террор или почему нужно вещи называть своими именами

Эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, глава Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в комментарии "Телеграфу" пояснил, что пауза в атаках на энергетику не означала отказа россиян от своих целей. "Они просто увидели, что должного эффекта это не дает, и есть другие приоритеты. Запас ракет и дронов ведь не безграничный", — отметил эксперт.

По его словам, в последние месяцы россияне сосредотачивались на поражении объектов оборонно-промышленного комплекса и терроре гражданского населения. Теперь очевидно выделен определенный объем боезапасов на возвращение к атакам энергетической инфраструктуры.

"Тут на самом деле ничего неожиданного нет. Рано или позже они бы это делали" Михаил Гончар.

Эксперт отметил, что ракеты и дроны в России не закончились, оставался только вопрос времени, когда они снова переориентируются на энергетические объекты.

Деньги есть, но… Какой прогноз на отопительный сезон

Относительно угроз блекаута Михаил Гончар отметил, что о масштабных отключениях пока говорить рано. Энергетикам удалось восстановить пораженные мощности, плюс проведены работы по инженерной защите объектов. Это создало "вполне комфортную ситуацию" летом, несмотря на дефицит мощностей.

"Рассчитывать на то, что дальше будет так, как было, это просто наивно", — предупредил эксперт. Он напомнил, что у России остаются ракеты и дроны, поэтому новые атаки неизбежны.

Что касается отопительного сезона, то, по словам Гончара, с учетом дозакачки подземных хранилищ газа Украине должно хватить ресурсов. Однако враг понимает это и потому переориентируется на удары по объектам газодобычи.

"Даже потеряв определенную часть газового произведения, будут использоваться подземные хранилища и прямой импорт. Этого практически не избежать, особенно во второй половине зимы", — пояснил эксперт. Он отметил, что на 80% уже обеспечено то, что необходимо для зимы, но важно сохранить темпы закачки, несмотря на рост цен на европейском рынке накануне отопительного сезона. Деньги на это есть, уверен специалист.

"Нефтегаз добывает деньги, где-то там и правительство, и кредиты ЕБРР. По крайней мере, импорт и закачка газа идут", — сказал Гончар.

Ранее "Телеграф" также писал, что "дорогая жизнь" в Херсон теперь под атакой дронов. Из-за активности российских дронов украинцев призывали не передвигаться по этому маршруту.