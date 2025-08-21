Зиму мы выдержим, если… – министер энергетики рассказала, будут ли блекауты в этом году

Обстрелы России вносят свои коррективы

К отопительному сезону 2025-2026, как и в последние три года, Украина готовится под минорный аккомпанемент российских ударов по критической инфраструктуре. Под прицелом оккупантов электрическая генерация и, конечно же, газ: транспортировка и добыча.

Хватит ли стране голубого топлива и денег для его импорта, чтобы пройти предстоящий отопительный сезон без кризисных сценариев? Возможны ли газовые блекауты зимой, о которых предупреждают в парламенте? На эти вопросы в блиц-интервью "Телеграфу" ответила министер энергетики Светлана Гринчук.

– Светлана, назовите, пожалуйста, актуальные, по состоянию на данный момент, расчеты необходимого количества газа в хранилищах, для прохождения будущего отопительного сезона.

– 13,2 млрд кубометров – цель к отопительному сезону, 4,6 млрд кубометров – цель по импорту.

– Этих 13,2 млрд кубометров стране хватит только в условиях теплой, снисходительной зимы?

– Это должно обеспечить нашу потребность в природном газе на период отопительного сезона при любых условиях: теплой или холодной зиме.

Но это минимум, который мы планируем. На самом деле, я думаю, что будет и больше, но сейчас говорить об этом еще рано.

– Рассматривается ли в министерстве сценарий продления импорта газа уже после начала отопительного сезона? Собственно, как это было и в прошлом году.

– Пока такой сценарий не рассматривается. Если мы успеем заполнить хранилища и закупить газа столько, сколько нам нужно сейчас, то, думаю, нам должно хватить. Даже если ориентироваться на потребности в прошлом году, то нам хватило своих запасов.

Кроме того, мы же и дальше будем наращивать добычу. Это тоже один из приоритетов.

- Хорошо, хватит ли "Нафтогазу" денег, чтобы заполнить хранилища до уровня этого необходимого минимума в 13,2 млрд кубометров? Я слышал экспертные оценки, и они в этом плане не слишком оптимистичны.

– Всего хватает. Имелись и внутренние кредиты от национальных банков, ЕБРР предоставил грант, Норвегия предоставила 80 миллионов евро. То есть финансовый ресурс, который необходим до начала отопительного сезона, у нас есть.

– Газовых блекаутов предстоящей зимой стоит ждать? Такая вероятность существует, ведь нет иллюзий, что РФ вдруг прекратит наносить удары по критической инфраструктуре.

– У нас практически все эксперты в области энергетики прогнозировали, что зима будет с 10-часовыми отключениями, что летом не будет электроэнергии. Что-то из этого сбылось? Нет! У нас и зимой была электроэнергия и всего хватило (в том числе и ресурсов), и лето мы прошли без отключений.

Поэтому, без сильных атак мы планируем, что все так и будет. А экспертов, конечно, очень люблю и уважаю, но они у нас на половину эксперты, а на половину экстрасенсы.