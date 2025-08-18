Ему было всего 22: как выглядит могила Героя Украины Плеханова, погибшего во время Революции Достоинства

Студента Александра Плеханова убили за два дня до его дня рождения

Имя Александра Плеханова, как и имя Сергея Нигояна, к сожалению, стало частью Небесной Сотни. Он, молодой студент с мечтами о будущем и желанием жить в свободной стране, был участником Евромайдана. Однако его жизнь оборвала пуля.

До Революции Достоинства он присоединился с первых дней. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Героя. На месте захоронения Александра Плеханова побывал блоггер STEPANETS.

Что известно об Александре Плеханове

Александр родился 7 марта 1991 года в Киеве. С детства он отличался творческими способностями и мечтал стать архитектором. Свою мечту он почти воплотил — поступил на архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА).

Трагическая смерть Александра Плеханова

Вечером 18 февраля 2014 года Плеханов защищал баррикаду у перекрестка Институтской и Крещатика. Около 20:00 он получил пулевое ранение в голову, которое было смертельным. Молодого человека доставили в Киевскую городскую клиническую больницу, но врачи не смогли его спасти. Смерть была констатирована в ночь на 19 февраля, в 00:20. Ему было всего 22 года — через два дня он должен был отмечать свой 23-й день рождения.

Могила Александра Плеханова

Свой последний покой Александр нашел на Лесном кладбище в Киеве. Его могила исполнена из серого гранита. На постаменте высечен сам Плеханов в полный рост.

Могила Александра Плеханова. Фото: скриншот YouTube

На надгробии также даты рождения и гибели Героя и описано, при каких обстоятельствах оборвалась его жизнь. Также его портрет увековечен на Мемориалах Героев Небесной Сотни в Киеве и Львове, открыты памятные доски в гимназии и университете, а также установлен памятный камень на бывшей улице Маршала Тимошенко (ныне Левка Лукьяненко).

Могила Александра Плеханова. Фото: скриншот YouTube

