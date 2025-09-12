Самая мощная ПВО от США: Зеленский пошутил про визит Келлога (видео)

Президент Украины готов предоставить Келлогу "все необходимое": от квартиры до гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратил внимание на тему безопасности страны. Во время выступления на Ялтинской европейской стратегии 12 сентября он шутливо прокомментировал визит американского генерала и специального представителя Кита Келлога.

Видео публикуют Telegram-каналы. Зеленский, как и все украинцы, подчеркнул, что во время приезда генерала в Киев обстрелов в столице не было.

Хочу поблагодарить Келлога, потому что оказалось, что в США есть ПВО, мощнее Patriot. Владимир Зеленский

Президент Украины также добавил, что готов предоставить американскому дипломату гражданство, квартиру и все необходимое, подчеркивая при этом шутливый характер своего заявления.

Напомним: днем ранее, 11 сентября, в Киеве состоялась важная встреча Зеленского с Келлогом. Политики обсудили ключевые направления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности, пути обеспечения безопасности и достижения устойчивого мира.

В центре внимания находились отдельные проекты в рамках инициативы PURL, направленные на финансирование производства и закупку систем "Patriot". Речь также шла о перспективах заключения двусторонних соглашений по совместному производству дронов и вооружения, которые Украина предложила американской стороне.

"Телеграф" также сообщал, что накануне приезда американского спецпредставителя Дональда Трампа украинцы создали ряд шуток и мемов о "лучшей ПВО в мире".