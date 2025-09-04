Довели до смерти в российском концлагере: как выглядит могила Василия Стуса и почему его перезахоронили

Стусу "шили" дела, чтобы отправить в ссылку

Сегодня, 4 сентября, проходит сороковая годовщина со дня смерти известного украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. Публицист сопротивлялся советской власти, за что его удерживали в концлагерях, где и закончилась его жизнь. Дело Стуса "слив" на то время адвокат Виктор Медведчук, из-за которого поэта и приговорили к 10 годам лагерей.

"Телеграф" расскажет, какой была жизнь выдающегося поэта-шестидесятника, о трагических страницах в его биографии, а также где его похоронили.

Что известно о Василии Стусе

Будущий поэт родился в 1938 году в селе Рахновка Винницкой области. Он был четвёртым ребенком в обычной крестьянской семье. Со временем семья перебралась в Сталино (современный Донецк), чтобы избежать коллективизации. Там отец устроился на химический завод.

Василий окончил школу с серебряной медалью. Позже поступил на историко-филологический факультет педагогического института в Сталино, который завершил с отличием. После окончания вуза Василий работал учителем украинского языка и литературы в селе Таужное Кировоградской области. В течение 2 лет он проходил военную службу на Урале. В тот период Стус и начал писать стихи, первые из которых опубликовал в "Литературной Украине".

Стус в армии, фото из музея Василия Стуса

В 1961-1963 годах Василий преподавал украинский язык и литературу в школе №23 в Горловке. Позже работал подземным плитовым на шахте "Октябрьская" в Донецке. Одно время был литературным редактором газеты "Социалистический Донбасс". После этого Стус учился в Институте литературы имени Шевченко Академии наук УССР, овладевая теорией литературы. Тогда вышел его первый сборник произведений "Круговерть". Также Василий входил в Клуб творческой молодежи.

В 1965 году во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" Стус принял участие в акции протеста. Вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорновилом и Юрием Бадзьом, он призвал партийных руководителей осудить аресты украинской интеллигенции. После этого его отчислили из аспирантуры. С этого времени поэта начало преследовать КГБ.

Стус выступал против советской власти, фото Центрального архива-музея литературы и искусства Украины

В течение 1965-1972 годов Стус часто менял работы — работал в Центральном государственном историческом архиве, на шахте, железной дороге, строительстве, в котельной и метро. В 1966-1972 годах Василий был старшим инженером в конструкторском бюро Министерства промышленности стройматериалов УССР.

В 1965 году поэт обручился с Валентиной Золухой, которая родила ему сына Дмитрия. Он стал известным литературоведом и исследователем творчества отца. В 1970 году книгу стихов Стуса "Зимние деревья" напечатали в Бельгии. Далее Василий начал активно критиковать тоталитаризм, восстановление культа власти и нарушение прав человека в СССР.

Стус с семьей, фото из музея Василия Стуса

В 1972 году Стуса впервые арестовали на 9 месяцев. Тогда он создал сборник "Время творчества". А поэтический сборник "Зимние деревья" сотрудник Института литературы имени Шевченко Арсен Каспрук назвал "поэтикой декаданса, идейного упадка" по заказу КГБ.

Впоследствии Стуса обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде" и приговорили к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Поэт отбывал наказание в лагерях Мордовии и Магаданской области. Там он писал стихи, но их уничтожали. На Магадане Василий работал на золотых приисках.

Арест Стуса, фото из музея Василия Стуса.

В 1979 году Стус вернулся в Украину и присоединился к Хельсинкской группе по защите прав человека. Здоровье Стуса значительно ухудшилось в концлагерях, однако он работал рабочим на заводе. А через год поэта сочли опасным рецидивистом и приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.

Стус отказывался от адвоката Виктора Медведчука, но его все равно назначили. Медведчук "слив" дело своего подзащитного, признавая его виновным. Шестидесятника снова отправили в лагерь в Россию, где умер от остановки сердца. Предполагается, что поэт погиб от удара карцерными нарами, что подстроили надзиратели.

Могила Василия Стуса

В течение полутора месяцев советские власти скрывали смерть Стуса. Он был похоронен на лагерном кладбище в селе Борисово в Пермской области.

Могила Стуса в России, фото Центр Стуса

В 1989 году прах поэта перезахоронили в Киеве на Байковом кладбище, на участке №33. Ему установили объемный памятник в виде креста. В 2021 году могила поэта находилась в заброшенном состоянии. Впоследствии там навели порядок.

Могила Стуса в Киеве, фото "Википедия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен Герой Украины Степан Хмара. За борьбу против советской власти он отбывал наказание в концлагерях.