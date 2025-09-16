Выборы уже скоро? Нардепы поделились прогнозами о дате, когда в Украине изберут новую Раду

Представители разных фракций отреагировали на заявление нардепа Дмитрия Черного о возможных выборах в ВР уже в 2026 году

Тема выборов в Верховную Раду снова выходит на первый план. И хотя Конституция четко определяет: выборы невозможны во время военного положения, депутаты время от времени публично начинают говорить о завершении каденции парламента IX созыва и новых политических горизонтов.

"Телеграф" разбирался, насколько реально провести выборы в Украине в следующем году.

Нардеп Дмитрий Черный прогнозирует выборы в Раду в 2026 году, потому что "чувствует"

На этот раз отличился Дмитрий Черный, депутат от "Слуги народа", сделав громкое заявление в Facebook.

"Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны. Именно поэтому сегодня мы ожидаем от Президента Зеленского четких установок и ориентиров", — написал Черный.

Дмитрий Черный

Он считает, что у нынешних депутатов остался "последний шанс использовать время мудро", чтобы работать не ради политических рейтингов, а для государства.

Впрочем, его оптимизм вызвал недоумение даже в реакциях под постом. Ярослав Гришин, основатель Центра исследований беспилотных систем, в комментариях под сообщением прямо спросил: "Какое окончание войны? Какие выборы? Надо готовиться к минимуму два года войны и забудьте о выборах".

Ярослав Гришин

Сам Черный ответил, что может и ошибается, но чувствует, что вскоре произойдет "нечто знаковое".

Вениславский: "Война идет к завершению"

Подобные месседжи прозвучали и от Федора Вениславского, члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В эфире Radio NV он заявил:

"Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению, это кто признает, а кто не признает. Но фактически мы движемся в этом направлении".

Федор Вениславский

Политик объяснил, что на это указывают международные сигналы, в частности, заявление президента США Дональда Трампа о готовности стать медиатором в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Следующая встреча может быть только в трехстороннем формате", — сказал Вениславский, добавив, что это дает шанс на скорейшее завершение боевых действий.

Бужанский: "Если во время войны объявить выборы – мы сразу проигрываем"

Кардинально другой акцент сделал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. В комментарии "Телеграфу" он признал, что все хотят мира и новой власти, но предупредил: любые выборы во время войны несут смертельный риск для страны.

"Ни физически, ни юридически провести выборы во время войны мы не можем. Главное — это легитимность любых состоявшихся во время войны выборов с текущим уровнем доступа к СМИ, с возможностью свободного передвижения и т.д. А нам нужна легитимность послевоенной власти".

Максим Бужанский

Особенно он акцентировал на политических последствиях:

"Любая избирательная кампания – это невиданный рост популизма у всех, кто идет на выборы, и нежелание брать на себя негатив. А война – это время, когда Рада обязана брать на себя негативные решения без исправления на рейтинги.

Если бы мы сейчас сказали, что власть идет на выборы – ни одно непопулярное решение больше не было бы принято. Мы бы проиграли войну ровно в тот момент, когда приняли бы такое решение.

Это понимают и в Украине и понимают наши партнеры. Речь идет о том, чтобы закончить войну и сразу же выбирать новую власть: либо одновременно, либо поочередно (сначала президент, потом парламент) – это не принципиально".

Оппозиция: от иронии к призывам

Оппозиционные депутаты приняли заявления Черного с иронией. Представитель "Голоса" Ярослав Железняк в коротком текстовом комментарии "Телеграфу" назвал слова коллеги "полной фигней" и добавил, что подобные прогнозы: "такие же как окончание войны".

Ярослав Железняк

Депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка был более дипломатическим:

"Это "слуги" поняли, что в таком формате – недолго… уже Европарламент в своей резолюции призывает власть в Украине формировать правительство национального единства и к восстановлению демократических институтов".

Олег Синютка

То есть речь идет не о перевыборах, а скорее о возможном переформатировании власти.

Коллега Синютки по фракции, нардеп Владимир Арьев, высказался еще резче:

"От них всего чего хочешь можно ожидать. Но если уж выборы — то все, потому что все пересидели конституционные сроки. Я уверен, что во время действия военного положения действительно свободные и демократические выборы по европейским стандартам невозможны. А условий для окончания военного положения я пока не вижу — нет ни сигнала или причин, которые нет. Законопроект о выборах в условиях военного положения со всеми ограничениями прав и свобод получит достаточно голосов и одобрения и восприятия и партнеров, и граждан. Но не исключаю попытки власти скрыть очередную ерунду".

Владимир Арьев

Таким образом, Арьев в своем аргументе фактически вторит предварительной оговорке Максима Бужанского: любые попытки власти организовать выборы во время войны неизбежно приведут к потере легитимности и катастрофическим последствиям для государства.

Почему это важно: правовая сторона

Конституция Украины и законодательство не позволяют проводить выборы во время военного положения. А даже после его отмены необходимо минимум три месяца для организации избирательного процесса.

То есть даже если война завершится условно завтра, выборы можно провести не раньше чем через квартал. Впрочем, официальные лица периодически подогревают общественный интерес к теме, создающей определенные ожидания в обществе.

Говорили-болтали — а воз и нынче там

Выборы в Верховную Раду снова превращаются в тему политических заявлений и споров. Кто-то, как Черный или Вениславский, говорят о скором завершении войны и новом парламенте. Другие, как Бужанский, жестко предостерегают: поспешные выборы в войну означают немедленное поражение в войне.

Оппозиция же иронизирует над "розовыми сценариями" коллег и напоминает о необходимости национального единства.

Одно ясно: реальные выборы возможны только после окончания войны и отмены военного положения. Все остальное пока выглядит как политические разговоры, мало приближающие страну к послевоенному будущему.

Как рассказывал "Телеграф", пока преждевременно говорить о выборах в Украине, уверена председатель комитета ВР по вопросам государственной власти нардепка Елена Шуляк. Сейчас важно закончить войну, ведь есть две важные причины, почему нельзя проводить до этого выборы.