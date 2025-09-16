Вибори вже скоро? Нардепи поділилися прогнозами про дату, коли в Україні оберуть нову Раду

Представники різних фракцій відреагували на заяву нардепа Дмитра Чорного про можливі вибори до ВР уже у 2026

Тема виборів до Верховної Ради знову виходить на перший план. І хоча Конституція чітко визначає: вибори неможливі під час воєнного стану, депутати час від часу публічно починають говорити про завершення каденції парламенту IX скликання та нові політичні горизонти.

"Телеграф" розбирався, наскільки реально провести вибори в Україні наступного року.

Нардеп Дмитро Чорний прогнозує вибори до Ради у 2026 році, бо "має відчуття"

Цього разу відзначився Дмитро Чорний, депутат від "Слуги народу", який зробив гучну заяву у Facebook.

"Уже наступного року, ймовірно, у країни буде новий склад парламенту. І це тісно переплітається з питанням завершення війни. Саме тому сьогодні ми очікуємо від Президента Зеленського чітких настанов та орієнтирів", — написав Чорний.

Дмитро Чорний

Він вважає, що у нинішніх депутатів залишився "останній шанс використати час мудро", аби працювати не заради політичних рейтингів, а для держави.

Втім, його оптимізм викликав подив навіть в реакціях під постом. Ярослав Гришин, засновник Центру досліджень безпілотних систем, у коментарях під дописом прямо запитав: "Яке закінчення війни? Які вибори? Треба готуватися до мінімум двох років війни і забудьте про вибори".

Ярослав Гришин

Сам Чорний відповів, що може й помиляється, але має відчуття, що незабаром відбудеться "щось знакове".

Веніславський: "Війна йде до завершення"

Схожі меседжі пролунали і від Федора Веніславського, члена комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. В етері Radio NV він заявив:

"Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку".

Федір Веніславський

Політик пояснив, що на це вказують міжнародні сигнали — зокрема, заява президента США Дональда Трампа про готовність стати медіатором у переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

"Наступна зустріч може бути лише у тристоронньому форматі", — сказав Веніславський, додавши, що це дає шанс на швидке завершення бойових дій.

Бужанський: "Якщо під час війни оголосити вибори – ми одразу програємо"

Кардинально інший акцент зробив депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський. У коментарі "Телеграфу" він визнав, що всі хочуть миру й нової влади, але попередив: будь-які вибори під час війни несуть смертельний ризик для країни.

"Ані фізично, ані юридично провести вибори під час війни ми не можемо. Головне — це легітимність будь-яких виборів, що відбудуться під час війни, з поточним рівнем доступу до ЗМІ, з можливістю вільного пересування тощо. А нам потрібна легітимність повоєнної влади".

Максим Бужанський

Особливо він наголосив на політичних наслідках:

"Будь-яка виборча компанія – це небачене зростання популізму у всіх, хто йде на вибори, та небажання брати на себе негатив. А війна – це час, коли Рада зобов'язана брати на себе негативні рішення без виправлення на рейтинги.

Якби ми зараз сказали, що влада йде на вибори – жодне непопулярне рішення більше не було б ухвалено. Ми програли б війну рівно в той момент, коли прийняли б таке рішення.

Це розуміють і в Україні, і розуміють наші партнери. Йдеться про те, щоб закінчити війну і відразу ж обирати нову владу: або одночасно, або по черзі (спочатку президент, потім парламент) – це не є принциповим".

Опозиція: від іронії до закликів

Опозиційні депутати сприйняли заяви Чорного з іронією. Представник "Голосу" Ярослав Железняк у короткому текстовому коментарі "Телеграфу" назвав слова колеги "повною фігнею" і додав, що подібні прогнози: "такі самі як закінчення війни".

Ярослав Железняк

Депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка був більш дипломатичним:

"Це "слуги" зрозуміли, що в такому форматі – недовго… вже Європарламент у своїй резолюції закликає владу в Україні формувати уряд національної єдності і до відновлення демократичних інституцій".

Олег Синютка

Тобто мова йде не про перевибори, а радше про можливе переформатування влади.

Колега Синютки по фракції, нардеп Володимир Ар'єв, висловився ще різкіше:

"Від них всього чого хочеш можна чекати. Але якщо вже вибори — то всі, бо всі пересиділи конституційні терміни. Я впевнений, що під час дії воєнного стану справді вільні і демократичні вибори за європейськими стандартами неможливі. А умов для закінчення воєнного стану я наразі не бачу — немає жодного сигналу або причин, які змусили би Путіна припинити війну. Не думаю, що законопроєкт про вибори в умовах воєнного стану з усіма обмеженнями прав і свобод отримає достатньо голосів і схвалення та сприйняття і партнерів, і громадян. Та не виключаю спроби влади утнути чергову дурницю".

Володимир Ар'єв

Таким чином Ар'єв у своєму аргументі фактично вторить попередньому застереженню Максима Бужанського: будь-які спроби влади організувати вибори під час війни неминуче призведуть до втрати легітимності й катастрофічних наслідків для держави.

Чому це важливо: правова сторона

Наразі Конституція України та законодавство не дозволяють проводити вибори під час воєнного стану. А навіть після його скасування необхідно щонайменше три місяці для організації виборчого процесу.

Тобто, навіть якщо війна завершиться умовно завтра, вибори можна провести не раніше ніж через квартал. Утім, офіційні особи періодично підігрівають суспільний інтерес до теми, що створює певні очікування в суспільстві.

Говорили-балакали — а віз і нині там

Вибори до Верховної Ради знову перетворюються на тему політичних заяв і суперечок. Хтось, як Чорний чи Веніславський, говорять про швидке завершення війни й новий парламент. Інші, як Бужанський, жорстко застерігають: поспішні вибори під час війни означають негайну поразку у війні.

Опозиція ж іронізує над "рожевими сценаріями" колег і нагадує про необхідність національної єдності.

Одне зрозуміло точно: реальні вибори можливі лише після закінчення війни та скасування воєнного стану. Все інше поки що виглядає як політичні розмови, що мало наближають країну до повоєнного майбутнього.

Як розповідав "Телеграф", наразі передчасно говорити про вибори в Україні, впевнена голова комітету ВР з питань організації державної влади нардепка Олена Шуляк. Зараз важливо закінчити війну, адже є дві важливі причини, чому не можна проводити вибори до цього.