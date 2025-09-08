На концерт Кобзона попадет раньше мужа: в сети смеются о "болезни" Симоньян

В сети не очень расстроились

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась на "страшную тяжелую болезнь" и анонсировала "сложную операцию". Пока в СМИ пишут о том, что у нее может быть рак, в сети по этому поводу не особо грустят.

Пользователи уже начали шутить на эту тему, а некоторые даже начали делать мемы. "Телеграф" собрал лучшие.

Например, некоторые из них уже начали размышлять на тему, кто же первым попадет на концерт путиниста Иосифа Кобзона — Симоньян или ее муж, пропагандист Тигран Кеосаян, который с января находится в коме.

Они оба получат места в котлах в первых рядах

Другие же заподозрили, что рак тайком работает на Украину и предложили по старой традиции дать ему фуражку.

От клешней возмездия не скрыться

Пользователи сети X тоже не стали оставаться в стороне и выдали целую порцию самых лучших пожеланий Симоньян. А некоторые были убеждены, что Адам Кадыров неизбежно получит медальку "За обнаружение рака".

Ну куда же без Адама Кадырова

Впрочем, в сети нашлись и некоторые "российские оппозиционеры", которые искренне удивились тому, как же можно злорадствовать на тему болезни пропагандистки, причастной к убийствам десятков, если не сотен, тысяч человек.

Уже есть кандидат на вакантную должность главы Russia Today

Как известно, Маргарита Симоньян — российская пропагандистка и украинофобка, руководящая одним из крупнейших каналов распространения российской дезинформации в России и в мире "Russia Today". Она еще в начале 2021 года призывала к началу российского вторжения в Украину и является одной из авторов ставшей мемом фразы "Киев за три дня".

"В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё её побеждать-то, господи", — писала она в апреле 2021 года.

Примечательно, что из-за публичной лжи ей также запрещен въезд в Армению, страну рождения ее прабабушки.

Стоит отметить, что в апреле 2025 года из-за состояния мужа она рассказывала, как очень сильно хотела поехать на т.н. "СВО" в Украину и умереть. Ожидаемо, что свои обещания она так и не выполнила.