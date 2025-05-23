В настоящее время мировые цены на российскую нефть марки Urals составляют примерно 54 доллара за баррель, что меньше действующего "ценового потолка"

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась поддержать идею Европейского Союза снизить так называемый "ценовой потолок" на российскую нефть, который в свое время ввели страны Группы семи (G7). У Трампа считают, что это, мол, нецелесообразно.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на европейского чиновника, с которым журналисты пообщались на полях встречи министров финансов "Большой семерки". Недавно ЕС предложил пересмотреть действующий "ценовой потолок", снизив его с 60 долларов до 50 долларов за баррель. Это компромисс между действующей предельной ценой на российскую нефть и требованиями Украины, которая говорит о снижении ценового лимита до 30 долларов за баррель.

Но делегация министерства финансов США открыто саботирует европейскую инициативу. Американцы, сказал чиновник, заявляют, что нынешнее снижение мировых цен на нефть, мол, уже якобы наносит удар по экономике РФ. Поэтому дополнительные ограничения якобы нецелесообразны. Вместе с тем, полностью идею в Вашингтоне не отвергают.

Издание отметило, что в настоящее время мировые цены на российскую нефть марки Urals составляют примерно 54 доллара за баррель, что меньше действующего "ценового потолка". Это позволяет россиянам зарабатывать, официально не нарушая санкционный режим. Поэтому аргументы США на фоне такой ситуации выглядят довольно смешными и притянутыми за уши.

Отметим, позиция США может быть связана с тем, что президент Дональд Трамп недавно отказался ужесточать санкции против России из-за нежелания Кремля пойти на мирное соглашение с Украиной. Трамп заявил, что, мол, не хочет "сделать гораздо хуже" – но он, по его словам, не исключает применения усиления санкций в будущем. После возмущения, которое вызвали его слова, действия американского президента попытался оправдать Государственный департамент – правда, получилось очень плохо.

В Сенате США, впрочем, придерживаются иного мнения. Сенаторы заявили, что Россия должна срочно прекратить огонь и согласиться на мирные переговоры с Украиной. Если российский правитель Владимир Путин откажется от участия в переговорах или нарушит возможное соглашение о прекращении огня, США моментально введут жесткие санкции против России.