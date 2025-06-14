Американские чиновники пытаются оправдаться за этот неприкрытый саботаж, перекладывая ответственность на Трампа

Соединенные Штаты всеми силами саботируют инициативу понижения предельной цены (так называемого "ценового потолка") на российскую нефть в рамках "Группы семи". Таким образом, фактически имеет место целенаправленная игра Вашингтона на стороне Кремля.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Собеседники сказали, что США не планируют отступать от позиции по поводу невозможности снизить предельный потолок цен на российскую нефть. Это вызвало возмущение в других странах "Большой семерки". Позиция США очень сильно бьет по планам Европы принять решение о снижении ценового потолка на уровне G7 во время саммита в Канаде.

Американские чиновники пытаются оправдаться за этот неприкрытый саботаж, перекладывая ответственность на президента США Дональда Трампа – мол окончательное решение остается за ним. Но издание отмечает, что сейчас не заметно никаких изменений позиции, которую США заняли с начала года: игра на стороне РФ и отказ от усиления санкционного давления на российский режим.

Напомним, что в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг.

Однако вряд ли Трамп готов поддержать жесткие действия против Путина. С одной стороны, недавно Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". С другой стороны, недавно Трамп публично отказался вводить санкции, а министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть.

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на это, считает, что Трамп в конце концов вынужден будет ввести новые санкции против России, хотя сейчас он всеми силами сопротивляется. Россия не собирается прекращать войну и выставляет Трампа в плохом свете, в отличие от Украины, которая согласна с предложениями Вашингтона. Почти такого же мнения придерживается бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер: он считает, что вводить новые санкции Вашингтону придется. Иначе не удастся заставить Кремль пойти на какие-либо реальные переговоры, а не на их имитацию.