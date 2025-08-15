Смиритесь или замолчите: у Трампа разозлились и обрушились на Европу с критикой

Бессент заявил, что США ввели против Индии вторичные санкции, в то время как Европа не сделала ничего

Министр финансов США Скотт Бессент обрушился с критикой на страны Европы из-за того, что они покупают индийские нефтепродукты, которые Индия производит из российской нефти. Бессент посоветовал европейским странам внести "вклад" для усиления давления на Индию, или не критиковать США.

Об этом Бессент заявил во время интервью лояльному Белому дому телеканала Fox Business. Он заявил, что США ввели против Индии вторичные санкции, в то время как Европа не сделала для давления на Нью-Дели ничего.

"Хочу сказать, что европейским коллегам пора или смириться, или замолчать. Они постоянно говорят: "США должны сделать это, США должны сделать это". Президент Трамп ввел вторичные санкции и вторичные тарифы против Индии из-за потребления ею российской нефти, а европейцы этого не сделали" Министр финансов США Скотт Бессент

Бессент добавил, что Европа до сих пор покупает продукцию нефтеперерабатывающих заводов Индии. Эта продукция произведена из российской нефти. Поэтому Европе следует подумать над тем, что и у кого она покупает. К тому же, по словам министра, до сих пор не исключен вариант введения вторичных санкций против Китая — Бессент отметил, что "на столе находятся все варианты" и намекнул, что здесь Европе точно придется пойти в кильватере США.

"Поэтому нам нужна определенная координация. И если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампу максимальное влияние, то я думаю, что наши европейские коллеги должны внести свой вклад" Министр финансов США Скотт Бессент

Отметим, что в начале августа в администрации президента США Дональда Трампа впервые обвинили Индию в том, что она финансирует российскую войну против Украины. Нью-Дели, заявили в Трампа, делает это путем закупки нефти у российского режима. Несмотря на все попытки оправдаться и бравурные заявления о том, что закупки нефти у России продолжатся, в реальности Нью-Дели вынужден был прекратить большинство российского нефтяного импорта. Отдельную роль в этом сыграли вторичные санкции против Индии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что низкие цены на энергоресурсы способны вынудить Путина остановить войну в Украине. По его мнению, для достижения такого результата цены на нефть должны опуститься на 10 долларов. "Телеграф" разбирался в том, реально ли это сделать.