На 100 рождений — 280 смертей: Украина потеряла четверть населения за два года

Полномасштабная война навсегда сменила Украину

Последнее опубликованное демографическое исследование показало, что население Украины существенно сократилось — с 2022 года по середину 2024 года по меньшей мере на 10 миллионов человек.

Результаты публикует frontliner. Согласно их данным, в 2022 году в Украине без учета Крыма жили более 40 млн, а в середине 2024 уже 35,8 мл, из которых 31,1 млн на контролируемой правительством территории. Данные на середину 2025 г. в исследовании не приведены.

Главная причина – массовая миграция. Около 5 млн украинцев сейчас за границей, преимущественно в Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании. Погибли также многие потери — тысячи гражданских и десятки тысяч военных. Из-за проблем медсистемы, стресса и обострения болезней растет смертность. Она в 2023 году превысила на треть предыдущие периоды, а рождаемость упала. Число старого населения растет и уже на 12% превысило количество детей (27% против 15%).

На 100 рождений приходится 280 смертей данные по исследованию Frontliner

Оценки правительства не оптимистичны — за чуть более 15 лет, население может остаться 29 млн. Восстановление возможно только в условиях мира, экономической стабилизации и возвращения беженцев. Главное, чтобы не шла война, считают украинцы.

Война выгоняет украинцев из дома

Между тем потенциальное открытие возможности молодым мужчинам уехать за границу может повлечь за собой новую волну миграции, пишут комментаторы.

Открытие границ снова вызовет волну переселенцев

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из тех людей, которые вернулись после первой волны миграции в Украину, часть снова уезжает за границу. При этом попытки государства повысить рождаемость будут неэффективны, считают эксперты.