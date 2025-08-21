Россия атаковала гостеприимное и уютное Мукачево. Почему стоит посетить этот город (фото и видео)

В Мукачево нет комендантского часа

Мукачево пережило тяжелую ночь — 21 августа россияне нанесли по нему ракетный удар. Этот город – настоящая жемчужина Закарпатской области, сочетающая богатую историю, уникальную архитектуру и невероятную природную красоту.

"Телеграф" рассказывает о гостеприимном и уютном Мукачево. Город расположен в живописной долине реки Латорица и окружен горами. Его атмосфера и виды привлекают не только украинцев, но и зарубежных туристов.

Мукачево является примером гармоничного сочетания древней истории и современного комфорта. Этот город-праздник приглашает проникнуть в мир приключений, незабываемых впечатлений и вкусов.

Этот волшебный уголок Украины дает возможность отдохнуть от городской суеты. При этом вам никогда не будет скучно и захочется снова вернуться. Город предлагает развлечения на любой вкус. В Мукачево можно насладиться уникальным закарпатским вином, посетить фестивали и попробовать местную кухню, в которой переплелись венгерские, словацкие и украинские блюда.

Замок Паланок

Самой известной локацией города является замок Паланок, величественно возвышающийся на горе вулканического происхождения высотой 68 метров. У этой крепости более тысячи лет истории, она — настоящий символ стойкости и силы. С башен замка открывается захватывающий панорамный вид на Мукачево и обступившие город горы. После российского удара по городу в ночь на 21 августа замок Паланок окутал дым.

Замок Паланок

Видео: Укринформ

Исторический центр, где каждый камешек дышит историей

Уникальная атмосфера Мукачево связана с его мультикультурным прошлым. В историческом центре можно ощутить эту смесь украинских, венгерских, австрийских, чешских и словацких черт. Готическая ратуша с часами отбивает каждый час, улицы узкие и вымощенные брусчаткой.

Панорама Мукачево

Ратуша

Чуть ли не на каждом шагу — памятники архитектуры

Очень много интересных храмов. Нельзя обойти вниманием собор святого Мартина. Этот римско-католический храм был построен в 1904 году на месте старого католического храма.

Костел святого Мартина

Также стоит посмотреть:

Собор Успения Пресвятой Богородицы

Свято-Николаевский женский монастырь

Реформаторский храм

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия бьет по Мукачево — сердцу Закарпатья. Среди важных объектов на территории города есть немало заводов и недействующий аэродром.