"Нацизм в школе". В Одесской области разгорелся скандал из-за гимна Украины

Пользователи в сети возмущены

В Одесской области в Черноморске разразился скандал из-за гимна Украины, который учат дети в школах. Ведь одна из мам была возмущена тем, что ребенок в первом классе учит стихи не о солнышке и животных, а об Украине.

Сторис этой женщины опубликовали в сети местные каналы. В одном из видео женщина откровенно возмущается, что ребенок должен в 6 лет знать гимн Украины.

Женщина говорит, что Одесская область вообще не говорит на украинском в повседневной жизни. И не понимает, зачем дети должны учить гимн, да еще и в первом классе. В следующем своем сторис она рассказывает, что ее захейтили за такие высказывания и она не понимает почему.

По словам женщины, украинцы "забыли, что они люди". Она говорит, что из-за такого хейта и "нацизма", ей хочется переехать куда-то в Мексику. Мать первоклассницы настаивает, что хочет воспитывать счастливую девочку без навязывания патриотизма, политики и украинизации. В заключение она добавила, что ее дочь не будет учить гимн Украины, а лучше выучит стихотворение о "теплой осени".

В комментариях пользователи были возмущены такими словами. Многие подчеркнули, что учили гимн еще в 90-х и до сих пор его помнят. Были и те, кто подчеркивал, что украинцы, обучаясь в украинской школе в своем государстве, должны знать гимн.

