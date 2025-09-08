Школьное питание вызвало возмущение украинцев

Родители показали бесплатное питание в одной из школ Долгинцевского района города Кривой Рог в Днепропетровской области. Неккоторые считают, что виноват кулинар Евгений Клопотенко, который недавно разработал меню для "Укрзализныци".

Соответствующее видео опубликовано в местном Telegram-канале. Люди жалуются, что дети не могут есть школьную еду, а приносить свою им не разрешают.

Сегодня им предложили на обед макароны твердых сортов, тертую морковь и сок. В тарелке не видно никакой подливки или соуса. Таким образом еда просто не лезет в горло. Также нет источника белка – мяса или рыбы.

Родители пишут, что школьные порции остаются не тронутыми, а дети возвращаются домой голодными. При этом им не позволяют брать еду из дома, поскольку считается, что их кормят.

Публикация вызвала большой резонанс в сети. На момент написания статьи под видео уже собралось более 500 комментариев.

Интернет-пользователи обратили внимание на отсутствие мяса и предположили, что денег не хватило даже на котлету. Также рассказали, что эта еда вообще странная, чего не видно на фото. Макароны холодные, а салат не свежий.

Многие жители Кривого Рога отмечали, что у них в школе кормят так же и иронично добавляли, что это эконом-версия Клопотенко. Некоторые родители удивлялись тому, как можно запретить приносить еду из дома.

Были комментаторы, которые предполагали, что все дело в воровстве местных властей или школьных поваров. Другие же обвиняли известного кулинара Евгения Колопотенко, который участвовал в разработке школьного меню, и даже употребляли в его адрес обидные слова.

Напомним, чипсы с "патриотическими" вкусами появились на полках супермаркетов Украины. CHIPSTERS начали делать этот популярный перекус со вкусами борща, котлеты по-киевски и вареников с капустой.