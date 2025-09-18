Анна Нетребко после оккупации Донбасса жертвовала миллион рублей в поддержку театра в Донецке

Анна Нетребко — известная российская оперная певица, имеющая звание народной артистки России, и гражданка Австрии. Ранее она поддерживала Путина, а недавно выступила в Лондонском королевском оперном театре, что осудил Валерий Залужный.

И хотя в марте 2022 года она заявила, что осуждает войну в Украине, но в том же посте отметила, что любит свою родину Россию. "Телеграф" решил выяснить, что известно об Анне Нетребко и что она говорит о войне.

Что известно об Анне Нетребко

Нетребко стала оперной певицей мирового уровня. Она снискала славу благодаря выступлениям в "Ла Скала" и "Метрополитен-опера", где ее называли "примадонной 21-го века". Она исполняла главные партии в произведениях Верди, Чайковского, Пуччини, и пела их сопрано. Однако репутация певицы испортилась после 2014 года, когда она поддержала российских оккупантов на Донбассе.

Анна Нетребко

Дело в том, что в декабре 2014 года Нетребко пожертвовала 1 миллион рублей в поддержку Донецкого театра оперы и балета, который на тот момент находился на оккупированной россиянами территории. Более того, певица сфотографировалась с флагом так называемой "Новороссии" вместе с пророссийским деятелем Олегом Царевым.

Анна Нетребко с Олегом Царевым

Также известно, что в 2012 году Анна была доверенным лицом Путина на президентских выборах. Она получала государственные награды и даже позировала на фото с главой Кремля.

Анна Нетребко с Путиным

После начала великой войны, 26 февраля 2022 года, Нетребко опубликовала на своей странице в Фейсбук пост, в котором заявила, что любит свою родину и считает, что заставлять артистов высказывать свое мнение по поводу политики — неприемлемо.

Позже, в конце марта 2022 года, Нетребко снова написала пост. Тогда она заявила, что "осуждает войну против Украины", но вновь подчеркнула, что "любит свою родину".

Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе Анна Нетребко

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, западные театры начали расторгать контракты с певицей. Metropolitan Opera в Нью-Йорке заявила, что не будет больше сотрудничать с артистами, которые отказываются четко осудить Путина, и именно поэтому контракты Нетребко были отменены. По данным Euronews, даже ее попытки выдать заявление об "осуждении войны" не спасли карьеру, ведь она не назвала напрямую ни Путина, ни Кремль виновниками агрессии.

Анна Нетребко

Когда стало известно, что певица выступит в Лондоне, в Ковент-Гардене, Валерий Залужный в комментарии Daily Mail сказал, что это "проверка" Путиным ближайшего и преданного союзника Киева, то есть Великобритании. У входа в Королевскую оперу в день ее выступления собрались украинцы и не только, которые протестовали против того, чтобы театр принимал российскую солистку, которая никогда не осуждала Путина публично.

