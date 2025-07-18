Суд арестовал 1,5 млрд активов экснардепа, известного связями с Януковичем и борьбой с Кличко

Следователи устанавливают масштаб нанесенного Украине ущерба, который может достигать нескольких сотен миллионов гривен

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора и передал более 1,5 миллиарда гривен арестованных активов в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Эти средства, вероятно, связанные с отмыванием денег, оказались частью масштабной схемы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Речь идет о средствах и ценных бумагах, хранившихся на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, владельцем этих активов является бывший народный депутат Владимир Макеенко, занимавший в прошлом должности заместителя председателя фракции Партии регионов и главы Киевской городской государственной администрации (в 2014 году — во время Революции Достоинства).

По данным следствия, Макеенко годами скрывал прибыльный бизнес за границей, используя оффшорные компании в Панаме, Гонконге, Кипре и Британских Виргинских островах. "Эти компании ежегодно приносили ему немалые доходы, но налоги в бюджет Украины он не платил", — отметили в ГБР.

В сентябре 2024 года следователи Бюро официально сообщили фигуранту о подозрении. Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины.

Также правоохранители проверяют нанесенный государству ущерб, который, по предварительным оценкам, достигает сотен миллионов гривен. Усилия направлены на полное возмещение ущерба.

Что известно о Владимире Макеенко

Владимир Макеенко

Владимир Макеенко – народный депутат семи созывов Верховной Рады (I, III–VII), эксглава КГГА, бывший заместитель председателя фракции Партии регионов. В 2014 году назначен главой КГГА указом Януковича – в разгар событий Революции Достоинства. После побега Януковича вышел из партии.

В прошлом был владельцем телеканала "Прямой" (2017-2021). В 2015 году баллотировался в мэры Киева от партии "Наш край".

В 2023 году ДБР провело обыски в доме и офисах, связанных с Макеенко. Его подозревали в легализации доходов на сумму более 500 млн грн и уклонении от уплаты налогов в 2011-14 годах.

Макеенко родился 17 июля 1965 года в Клинце, Брянская область (РФ). Имеет 2 высших образования: окончил Ленинградскую академию гражданской авиации и Институт международных отношений КНУ им. Т. Шевченко. В 1988-1991 годах был членом КПСС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что против главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина возбуждено уголовное производство по фактам уклонения от военной службы и мошенничества. Обыск в его доме правоохранители провели 11 июля.