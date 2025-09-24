Киев, Одесса, Харьков, Запорожье и не только: каким еще городам угрожают блекауты в случае ударов по энергетике

"Телеграф" выяснял, какие города могут остаться без света и тепла этой зимой, и почему даже восстановленная инфраструктура не гарантирует стабильности.

Россия готовится к новым масштабным атакам на украинскую энергетику в преддверии отопительного сезона и зимой. Об этом предупреждает гендиректор "Нефтегаза" Сергей Корецкий, называя будущие удары "терроризмом в чистом виде".

"Телеграф" рассказывает, угрожает ли украинским городам коммунальный коллапс из-за возможных российских атак на энергетические объекты и как это может повлиять на жизнь миллионов людей.

"Нафтогаз" бьет тревогу: Россия готовит энергетический нокаут

Глава "Нафтогаза" сказал, что агрессор, скорее всего, будет массированно атаковать энергетические объекты именно перед началом отопительного сезона и в зимний период. Корецкий считает ответные действия Москвы на решение Украины прекратить с начала года транзит российского газа собственными трубопроводами.

В феврале и марте россияне уничтожили почти половину суточной добычи голубого топлива – около 42%. Летом 2025 года были новые разрушения: в июне и июле враг полностью разрушил нефтеперерабатывающие мощности страны. Часть объектов энергетики удалось восстановить, но угроза новых ударов остается критически высокой.

Когда 800 дронов атакуют одновременно: даже эксперты разводят руками

Гендиректор ДТЭК Максим Ткаченко также не скрывает серьезности ситуации, когда речь идет о возможностях врага. По его словам, если россиянам удастся запустить 600, 700 или даже 800 беспилотников одновременно, никто не сможет ничего гарантировать.

В то же время он призывает к разумному подходу по отношению к угрозам. "Нам всем следует беспокоиться, но беспокоиться разумно. Не паниковать, не говорить, что все будет плохо, не быть чрезмерно оптимистичным. Просто делать свою работу, как мы делали ее уже три зимы", — подчеркнул Ткаченко.

Каким городам в первую очередь грозит блекаут и какие возможные сценарии развития событий зимой, "Телеграф" выяснял у экспертов.

Зима приближается: 13 миллиардов кубов газа – это все, что у нас есть

Как выглядят подземные хранилища газа в Украине

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" и эксперт по ЖКХ и благоустройству Олег Попенко рассказал, что ситуация пока не критическая, но очень сложная.

"Потому что россияне не просто бьют по энергетической инфраструктуре. Они целенаправленно, меняя при этом тактику, бьют по разным объектам. Они не просто, как в 2022 году, ударили по объектам "Укрэнерго" — они поняли, что мы научились восстанавливать инфраструктуру, и пошли искать другие стратегии".

В 2024 году россияне начали атаковать газовую инфраструктуру Украины, и это было для нас серьезным ударом, ведь восстанавливать ее сложнее электрической. К тому же мы потеряли газодобычу.

14 градусов в квартире — новый стандарт "теплой" зимы в Украине

"Корецкий (гендиректор Нафтогаза — Ред .) сказал, что 13,2 млрд кубометров газа нам удастся закачать. Но этих объемов хватит только при отсутствии обстрелов, и при условии теплой зимы. Это ровно то же количество, что было в прошлом году — и при теплой зиме мы будем закупать газ уже с 1 февраля. Поэтому я более чем уверен, что мы будем жестко экономить газ всю зиму, во многих домах будет ограничение подачи газа через теплокоммунэнерго. То есть температура воздуха в домах будет не 18-20 градусов, а ниже — возможно 14-16, то есть даже ниже предельно допустимой", — отмечает Олег Попенко.

Солнечные панели за ваши деньги: как "активисты" зарабатывают на энергонезависимости

По словам эксперта, теплокоммуннерго всегда говорят, что доводят нужную температуру энергоносителя до домов. Однако потери тепла критически велики — от 20 до 50 процентов. На вопрос, помогает ли тепломодернизация, Олег Попенко ответил так: "Вместо тепломодернизации на многоквартирных домах устанавливают солнечные электростанции, абсолютно неуместные — хоть до войны, хоть после войны. Солнечные станции являются дополнительным заработком только для председателей ОСББ, а фактической термомодернизации нет".

То, что в Украине делают энергонезависимыми дома, местные власти заявляют, что и во время блекаутов будут работать лифты, воду будут подкачивать, Олег Попенко прокомментировал так:

"Это абсолютная неправда и манипуляции. Это очень легко проверить: солнечная электростанция зимой дает не более 10% от общего объема. То есть фактически она дает электроэнергию 3 дня, а 27 ее откуда-то надо брать. И ни о какой энергонезависимости многоквартирного дома тогда, когда нам нужно, говорить не приходится", — говорится в заявлении.

250 миллионов на "зеленые" батареи: кто и зачем обворовывает киевлян?

Программу 70 на 30, согласно которой устанавливают солнечные электростанции на дома в Киеве, Попенко называет не просто неэффективной, а способом заработка некоторых "активистов" при местных властях. "У нас такие киевские активисты при КГГА – советник заместителя председателя КГГА Алексей Тихонов и общественная организация "Ассоциация ОСМД и ЖСК города Киева", которые ежегодно осваивают 200-250 млн гривен с помощью программы 70 на 30 на установку этих батарей ".

Эту идею принял также Фонд энергоэффективности — которому не раз говорилось о неуместности установки солнечных батарей на дома. Окупаемость системы составляет 16-20 лет, и неизвестно, насколько она вообще будет работать, и будет ли нужна, отмечает эксперт.

Согласно условиям программы, Фонд энергоэффективности платит 70% за батареи, а местные власти – 30%. Однако эффективность использования бюджетных средств в этом случае близка к нулю, считает Олег Попенко. По его мнению, значительно эффективнее установление ИТР (индивидуальных тепловых пунктов), хотя и здесь есть определенные проблемы. И все же с точки зрения энергоэффективности они лучше, чем солнечные панели, поэтому можно было бы их установку реализовывать с помощью программы 70 на 30.

"У нас с вами разбита инфраструктура, минимум газа, нет средств на капитальные и текущие ремонты, нет денег на закупку газа, и физически невозможно найти электричество/сантехника, которые будут работать. И все это в комплексе приближает ситуацию к критической", — резюмирует Попенко.

Эксперт напоминает, что в прошлом году у Украины уже были серьезные проблемы с прохождением отопительного сезона. К примеру, в Киеве почти каждый день случалась коммунальная авария. В Сумах, области, Шостке, например, ситуация с прохождением отопительного сезона просто критична. В Кривом Роге в прошлом году 40% населения весь сезон было без отопления – теплоносители им просто не подали. Херсонская и Николаевская области, часть Днепра вообще периодически "падала" в блекаут после области.

Каким городам грозит блекаут зимой 2025-2026 года

Блэкаут в Киеве — фото Яна Доброносова, "Телеграф", 2024 год

Олег Попенко говорит, что проблемы с электричеством и отоплением могут иметь этой зимой такие города: Херсон, Харьков, Сумы, Запорожье, Николаев, Днепр. "В Запорожье вообще сложная ситуация. Однажды россияне ударили одновременно по всем трансформаторным подстанциям города. Делали такое и в Харькове — когда одновременно выбили все до единой (трансформаторные подстанции — Ред. ). Это будет огромная проблема, которая ожидает нас".

Блэкаут в Киеве 22.05.2024, фото Яна Доброносова, "Телеграф"

В Одессе ситуация сложная даже не с отопительным периодом. Там, по словам эксперта, большую работу по успешному прохождению отопительного сезона делает заместитель городского головы Анна Позднякова. Проблемы в Одессе могут быть с электричеством, потому что она имеет одну линию от Южноукраинской АЭС, а возможности импорта электроэнергии нет, потому что он блокируется со стороны Приднестровья. Хотя приднестровцы сидят без электричества периодами, но не позволяют нам импортировать электроэнергию из Румынии.

В Николаеве лучше будет ситуация, ведь там местные власти также проделывают большую работу для подготовки к холодам: устанавливают в районах миникотельные, "гпушки" (газопоршневые установки) и тому подобное. Работа производится на государственном уровне.

Херсон, Кривой Рог, Запорожье, Харьков, Сумы, — здесь очень сложная ситуация, Олег Попенко.

Народный депутат, эксминистр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко наоборотуверен, что украинские власти знают о потенциальных угрозах и реагируют на них, и никакой критической ситуации пока нет. Об этом он сообщил журналистам издание по телефону.

Специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус в комментарии "Телеграфу" сказал, что Украина входит в новый отопительный сезон с гораздо более сложными вызовами, чем в предыдущие годы, но и с определенными достижениями, которые не стоит недооценивать.

"С одной стороны, государство и энергетические компании провели большую работу: удалось восстановить ряд объектов генерации и сетей, которые были разрушены весной, подготовить к работе около 17,6 ГВт мощностей, увеличить запасы газа в подземных хранилищах, усилить сотрудничество с европейскими партнерами и расширить возможности импорта электроэнергии. минимальном уровне. А именно по газу было много опасений", – говорит Максим Гардус.

Эксперт отмечает: международная поддержка позволяет не только ремонтировать поврежденное, но и создавать резервные возможности, в частности, через мобильные источники генерации и аварийные планы.

"С другой стороны, объективная уязвимость сохраняется. Энергетическая инфраструктура серьезно пострадала от российских атак — и то, что сегодня работает, часто восстановлено в кратчайшие сроки, иногда в авральном режиме. Это означает, что любая новая волна ударов может нанести ощутимые повреждения. Россия уже доказала способность сосредоточить их. В то же время практика показывает: полный блекаут за три с половиной года великой войны случался всего один раз, а система, несмотря на огромное давление, доказала свою устойчивость", — резюмирует Максим Гардус.

По мнению эксперта, не исключены точечные или региональные перебои при пиковых нагрузках, особенно если будет жесткая и холодная зима. Однако сценарий полной "тьмы" не является базовым для этой зимы — Украина имеет подготовленные запасы, восстановила объекты и имеет международную поддержку.

Оптимистический сценарий – это ограниченные отключения в пиковые часы и быстрое реагирование ремонтных бригад, Максим Гардус.

Есть пессимистический сценарий. Массированные атаки одновременно по генерации, магистральным сетям и газотранспортной системе могут привести к длительным отключениям в нескольких регионах или макрорегионах.

"Избежать худшего позволит сочетание двух факторов: усиление противовоздушной обороны, на что Украина рассчитывает со стороны партнеров, и дальнейшее международное давление на Россию, чтобы снизить ее ресурсные возможности для ведения "энергетического террора", — подытожил эксперт.

