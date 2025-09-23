Трамп пообещал ООН большие проблемы. На Генассамблее произошло два казуса (видео)

Дональд Трамп за несколько минут дважды попал в неловкую ситуацию на Генассамблее ООН

Во вторник, 23 сентября, выступлению президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке предшествовало два казуса – не работали эскалатор и телесуфлер.

Соответствующие видео показали американские СМИ. Трамп был вынужден подниматься пешком по эскалатору.

Когда глава Белого дома подошел к эскалатору, именно его подъемник, в отличие от соседних, не работал. По этой причине произошла заминка – глава США ждал, пока эскалатор заработает, а за ним начала образовываться очередь.

Супруга президента Мелания Трамп, которая шла впереди, решила выйти из ситуации, начав подниматься по подъемнику пешком. Через несколько секунд за ней последовал и сам глава Белого дома.

Однако на этом неприятности Трампа не закончились. Свое выступление он начал с сообщения о том, что телесуфлер не работает.

"Я не против произнести эту речь без телесуфлера, потому что телесуфлер не работает. Кто бы ни управлял этим телесуфлером, у него большие проблемы", — сказал Трамп.

Американский президент был очень недоволен плохой организацией работы Генассамблеи ООН.

"Нерабочий эскалатор и телесуфлер – вот что я получил от ООН", – заявил Трамп.

