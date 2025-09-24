Журналистам запретят лгать? Новый законопроект критикуют как цензурный

Проект закона №14057, который, по мнению НСЖУ, может парализовать работу СМИ, вызвал в СМИ волну недовольства за риски цензуры и ограничение свободы слова

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14057, который предлагает изменить Гражданский кодекс в части защиты личных прав и порядка реагирования на публикации в СМИ. Документ представлен группой народных депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком.

В тексте законопроекта описано несколько новаций, которые непосредственно касаются работы СМИ и авторов материалов. "Телеграф" разобрался, в чем заключается суть этого законопроекта и действительно ли медийщики могут столкнуться с ограничением своей работы.

ЕС, дипфейки и защита прав: как обосновывают законопроект

Авторы обосновывают изменения обновлением книги второй Гражданского кодекса — рекодификацией блока "личных прав" с учетом цифровой эпохи, практики ЕСПЧ и европейских стандартов.

В пояснительной записке говорится о внедрении новых для кодекса инструментов защиты в онлайне (право на "цифровой образ", "цифровую приватность", "право на забвение", защита от дипфейков), детализацию прав в сфере биомедицины, а также систематизацию личных прав юридических лиц.

Объяснительная записка к законопроекту №14057

Заявленная цель — повысить предсказуемость частноправовых отношений и гармонизировать законодательство с практиками ЕС.

Что в проекте касается именно СМИ

Законопроект №14057 предлагает следующие изменения:

Опровержение недостоверной информации тем же способом, где она была распространена, в течение 14 дней или на следующий день после решения суда;

Право на ответ для каждого, кто считает свои права нарушенным, независимо от достоверности материала;

Возможность примирения (например, прощения), но без освобождения от компенсации ущерба;

Судебный запрет на распространение информации до ее публикации, изъятие тиража или блокирование сайта после выхода материала;

Возмещение морального и материального ущерба, а также публичные извинения от органов власти или должностных лиц;

Ограничения на публикацию имени: подозреваемого — только после приговора, потерпевшего — только с его согласия;

Запрет использования фото, видео и аудио без согласия лица, кроме публичных мест или мероприятий, а также запрет на создание deepfake;

Признание аккаунтов и профилей "цифровым образом" человека, запрещение искажений и несанкционированного использования цифровой идентичности.

Что угодно станет поводом для иска? О чем говорят журналисты

Журналисты заявляют, что законопроект №14057 создает риски цензуры и давления на медиа. Документ, зарегистрированный в парламенте группой депутатов, предусматривает существенное расширение оснований для ответственности журналистов за критические публикации.

В Bihus.Info отмечают, что проект предлагает автоматически признавать недостоверной любую информацию, которая не подтверждена обвинительным приговором суда, а также фактически позволяет наказывать за субъективное мнение. Отдельная угроза, по словам журналистов, содержится в положениях о "праве на забвение". Законопроект позволяет удалять любую информацию, если она определена как неактуальная или такая, что потеряла общественный интерес.

Однако механизма определения этих понятий в документе нет. Редакция считает, что внедрение этих норм поставит под угрозу работу независимых медиа в Украине, ведь любая критическая публикация сможет стать основанием для судебного иска. Журналисты призвали народных депутатов не поддерживать законопроект №14057.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии "Телеграфу" заявил, что принятие законопроекта может фактически парализовать работу медиа и создает риск для свободы слова.

На сегодня мы обеспокоены тем, что в очередной раз фиксируем тот факт, что в Верховной Раде определенные законодательные инициативы, которые могут влиять на деятельность журналистов, продвигаются без участия самих журналистов Сергей Томиленко

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины

В настоящее время позиция НСЖУ заключается в продвижении или отзыве или, на данный момент, остановке рассмотрения этого законопроекта до момента широкого обсуждения в журналистской среде: медиаэксперты, юристы – с обсуждением всех рисков для прав журналистов, для свободы слова, для независимых медиа.

Томиленко подчеркнул, что аргументы авторов законопроекта об "общественном интересе" не соответствуют действительности, ведь сама процедура продвижения документа свидетельствует о другом.

"Тот способ, в который продвигается эта законодательная инициатива, далек от защиты общественного интереса. Он больше идет на свертывание пространства свободы в медиа и на то, чтобы боялись критиковать чиновников или людей, наделенных властью. Поэтому, конечно, мы это не поддерживаем и призываем никаких движений в плане принятия не делать, а лучше отказаться от этой идеи", — подчеркнул он.

По его словам, любые изменения правил для журналистов должны приниматься только после консультаций с профессиональным сообществом.

"И в очередной раз подчеркиваем: никакие правила игры для журналистов не должны приниматься без журналистов. Наши юристы еще будут детально работать с этим документом, законопроектом, но базово: то, каким образом он продвигается и насколько радикально он может ограничить работу СМИ, вызывает у нас возмущение", — заявил Томиленко.

Уже отзывают подписи: как депутаты реагируют на критику

Народный депутат Ярослав Юрчишин отозвал свою подпись под законопроектом №14057 после критики со стороны медийщиков. Депутат объяснил, что после консультаций с медиаюристами согласился с наличием противоречивых норм, которые можно трактовать по-разному.

По его словам, он уже воспользовался правом отозвать подпись и инициировал консультации с авторами законопроекта и критиками, встреча запланирована на следующую неделю.

Я признаю, что персонально ошибся, не обеспечив на данном этапе экспертизу проекта медиаюристами и поставив подпись без этой экспертизы. Я признаю и стараюсь делать все, чтобы исправить эту ошибку Ярослав Юрчишин

Народный депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин/Facebook

Он добавил, что законопроект, инициированный Русланом Стефанчуком, в целом направлен на усиление прав человека, однако отдельные статьи могут содержать риски для работы журналистов. Юрчишин заявил, что планирует привлечь международных экспертов для проверки соответствия формулировок европейским стандартам и будет способствовать внесению изменений, которые устранят потенциальные угрозы.

