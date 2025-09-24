Журналистам запретят лгать? Новый законопроект критикуют как цензурный

Укр

Проект закона №14057, который, по мнению НСЖУ, может парализовать работу СМИ, вызвал в СМИ волну недовольства за риски цензуры и ограничение свободы слова

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14057, который предлагает изменить Гражданский кодекс в части защиты личных прав и порядка реагирования на публикации в СМИ. Документ представлен группой народных депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком.

В тексте законопроекта описано несколько новаций, которые непосредственно касаются работы СМИ и авторов материалов. "Телеграф" разобрался, в чем заключается суть этого законопроекта и действительно ли медийщики могут столкнуться с ограничением своей работы.

ЕС, дипфейки и защита прав: как обосновывают законопроект

Авторы обосновывают изменения обновлением книги второй Гражданского кодекса — рекодификацией блока "личных прав" с учетом цифровой эпохи, практики ЕСПЧ и европейских стандартов.

В пояснительной записке говорится о внедрении новых для кодекса инструментов защиты в онлайне (право на "цифровой образ", "цифровую приватность", "право на забвение", защита от дипфейков), детализацию прав в сфере биомедицины, а также систематизацию личных прав юридических лиц.

Объяснительная записка к законопроекту №14057 "Закон о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с обновлением (рекодификацией) положений книги второй"
Объяснительная записка к законопроекту №14057

Заявленная цель — повысить предсказуемость частноправовых отношений и гармонизировать законодательство с практиками ЕС.

Что в проекте касается именно СМИ

Законопроект №14057 предлагает следующие изменения:

  • Опровержение недостоверной информации тем же способом, где она была распространена, в течение 14 дней или на следующий день после решения суда;
  • Право на ответ для каждого, кто считает свои права нарушенным, независимо от достоверности материала;
  • Возможность примирения (например, прощения), но без освобождения от компенсации ущерба;
  • Судебный запрет на распространение информации до ее публикации, изъятие тиража или блокирование сайта после выхода материала;
  • Возмещение морального и материального ущерба, а также публичные извинения от органов власти или должностных лиц;
  • Ограничения на публикацию имени: подозреваемого — только после приговора, потерпевшего — только с его согласия;
  • Запрет использования фото, видео и аудио без согласия лица, кроме публичных мест или мероприятий, а также запрет на создание deepfake;
  • Признание аккаунтов и профилей "цифровым образом" человека, запрещение искажений и несанкционированного использования цифровой идентичности.

Что угодно станет поводом для иска? О чем говорят журналисты

Журналисты заявляют, что законопроект №14057 создает риски цензуры и давления на медиа. Документ, зарегистрированный в парламенте группой депутатов, предусматривает существенное расширение оснований для ответственности журналистов за критические публикации.

В Bihus.Info отмечают, что проект предлагает автоматически признавать недостоверной любую информацию, которая не подтверждена обвинительным приговором суда, а также фактически позволяет наказывать за субъективное мнение. Отдельная угроза, по словам журналистов, содержится в положениях о "праве на забвение". Законопроект позволяет удалять любую информацию, если она определена как неактуальная или такая, что потеряла общественный интерес.

Однако механизма определения этих понятий в документе нет. Редакция считает, что внедрение этих норм поставит под угрозу работу независимых медиа в Украине, ведь любая критическая публикация сможет стать основанием для судебного иска. Журналисты призвали народных депутатов не поддерживать законопроект №14057.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии "Телеграфу" заявил, что принятие законопроекта может фактически парализовать работу медиа и создает риск для свободы слова.

На сегодня мы обеспокоены тем, что в очередной раз фиксируем тот факт, что в Верховной Раде определенные законодательные инициативы, которые могут влиять на деятельность журналистов, продвигаются без участия самих журналистов

Сергей Томиленко

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины
Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины

В настоящее время позиция НСЖУ заключается в продвижении или отзыве или, на данный момент, остановке рассмотрения этого законопроекта до момента широкого обсуждения в журналистской среде: медиаэксперты, юристы – с обсуждением всех рисков для прав журналистов, для свободы слова, для независимых медиа.

Томиленко подчеркнул, что аргументы авторов законопроекта об "общественном интересе" не соответствуют действительности, ведь сама процедура продвижения документа свидетельствует о другом.

"Тот способ, в который продвигается эта законодательная инициатива, далек от защиты общественного интереса. Он больше идет на свертывание пространства свободы в медиа и на то, чтобы боялись критиковать чиновников или людей, наделенных властью. Поэтому, конечно, мы это не поддерживаем и призываем никаких движений в плане принятия не делать, а лучше отказаться от этой идеи", — подчеркнул он.

По его словам, любые изменения правил для журналистов должны приниматься только после консультаций с профессиональным сообществом.

"И в очередной раз подчеркиваем: никакие правила игры для журналистов не должны приниматься без журналистов. Наши юристы еще будут детально работать с этим документом, законопроектом, но базово: то, каким образом он продвигается и насколько радикально он может ограничить работу СМИ, вызывает у нас возмущение", — заявил Томиленко.

Уже отзывают подписи: как депутаты реагируют на критику

Народный депутат Ярослав Юрчишин отозвал свою подпись под законопроектом №14057 после критики со стороны медийщиков. Депутат объяснил, что после консультаций с медиаюристами согласился с наличием противоречивых норм, которые можно трактовать по-разному.

По его словам, он уже воспользовался правом отозвать подпись и инициировал консультации с авторами законопроекта и критиками, встреча запланирована на следующую неделю.

Я признаю, что персонально ошибся, не обеспечив на данном этапе экспертизу проекта медиаюристами и поставив подпись без этой экспертизы. Я признаю и стараюсь делать все, чтобы исправить эту ошибку

Ярослав Юрчишин

Народный депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин/Facebook
Народный депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин/Facebook

Он добавил, что законопроект, инициированный Русланом Стефанчуком, в целом направлен на усиление прав человека, однако отдельные статьи могут содержать риски для работы журналистов. Юрчишин заявил, что планирует привлечь международных экспертов для проверки соответствия формулировок европейским стандартам и будет способствовать внесению изменений, которые устранят потенциальные угрозы.

