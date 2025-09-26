Скандальный военком выйдет под залог. Кто внес за Борисова более 40 млн долларов

Он фигурирует в продаже "белых билетов" за 5 тысяч евро

За Евгения Борисова, бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования, внесли залог в размере 44 миллионов гривен. Среди тех, кто заплатил эти деньги есть два адвоката сбежавшего президента Виктора Януковича.

Кто заплатил залог за Борисова

Как отметил украинский журналист Евгений Плинский, среди людей, которые "сбросились" на освобождение Борисова из СИЗО, есть два адвоката президента-беглеца Януковича. Речь идет о Виталии Сердюке и Александре Бабикове.

Кто внес залог за Борисова

Интересно, что Бабиков в свое время успел поработать заместителем директора ДБР при Романе Трубе. Вопрос вызывает и то, что суд снизил залог с 402 млн до 44 млн долларов.

"Ваш (Борисов — ред.) столик all inclusive в Аркадии весь сезон ждет", — пишет Плинский.

Евгений Борисов

Дело Борисова: от 5 тысяч за "белый билет" до виллы в Испании

Весной 2023 г. военком Борисов попал в скандал, ведь тогда появилась информация о возможных взятках за выдачу "белых билетов" для уклонения от мобилизации. СМИ писали, что такая услуга обошлась примерно в 5 тысяч евро.

Много вопросов на фоне этого вызвало и то, что семья Борисова имела в Испании виллу в Марбелье почти за 4 млн евро, оформленная на его мать. Была и оплата аренды жилья там же за 5000 евро в месяц.

Вилла Борисова в Испании

На фоне этого скандала Борисова отстранили от должности и начали проверку. Впоследствии ДБР открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебных обязанностей.

25 декабря 2024 Борисова задержали в Киеве. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог. К слову, в 2024 году в мае его так и не выпустили из СИЗО под залог, ведь был риск побега подозреваемого за границу.

