Образ "сильного лидера" не спас: друг Путина и Трампа приговорен к 27 годам

Бывший президент Бразилии, подражавший Путину и Трампу, теперь — не мачо, а будущий заключенный. Суд признал его виновным в попытке госпереворота.

Верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы. За это проголосовали четверо из пяти судей. Он признан виновным в подготовке госпереворота и попытке силового уничтожения демократического строя, а также совершении насильственных действий против государственных учреждений — в общей сложности обвинение имело пять пунктов относительно событий конца 2022 — начала 2023 годов. Болсонару украинцам известен, в частности, нейтральной позицией по отношению к России.

Осужденный не признал правонарушение. Часть заговора, по данным следствия, преследовала цель госпереворот после убийства президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вице-президента и судьи Верховного суда. Отметим, что Болсонару проиграл выборы Лули да Силвы. Сейчас он находится под домашним арестом и готовится к апелляции. Учитывая, что ему 70 лет, он может скончаться за решеткой.

Жаир Болсонару – бывший президент Бразилии, фанат Трампа и Путина

Жаир Болсонару возглавлял Бразилию с 2019 по 2023 год. Он известен своими заявлениями о коронавирусе, увлечении Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Во время эпидемии коронавируса Болсонару неоднократно отрицал необходимость социального дистанцирования и называл болезнь "минигриппом", утверждая, что умирают только слабые. Это привело к протестам в стране.

Жаир Болсонару известен образом "мачо"

Именно в этот период Болсонару посещал Россию. Произошло это за несколько дней до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Он хотел добиться этим дополнительных плюсов перед собственными выборами. Удивило, что очень берегшийся от болезни Путин подпустил невакцинированного президента к себе. После вторжения в Украину Болсонару заявил, что не будет осуждать Россия и будет сохранять нейтралитет продвигая путинский нарратив о "братских народах".

Путин и Болсонару в 2022 году

Что касается Трампа то, когда тот проиграл выборы в 2020 году, Болсонару потерял ближайшего союзника в Вашингтоне, писали СМИ. С Байденом у него отношения не складывались. Пока Трамп уже отреагировал на приговор. Заявил, что он недоволен и "очень удивлен". Болсонару известен тем, что поддерживает введение высоких тарифов Трампа для Бразилии, а также пренебрежение экологическими проблемами — при его правлении выросла вырубка лесов Амазонки. Поэтому и в целом его стиль политики оппоненты называли его "тропическим Трампом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поддержка Болсонару вылилась в споры даже в футбольной среде — Неймара назвали фашистом. Болсонару не единственный из симпатиков Путина, кто на слуху в последнее время. После встречи с лидером России своего кресла лишился премьер Непала — в стране произошел госпереворот.