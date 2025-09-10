Янукович бесславно проиграл суд в Европе: чего добивался пенсионер из Ростова-на-Дону

Президент-беглец будет находиться под ограничительными санкциями Европейского Союза

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который недавно засветившийся в России, проиграл судебный иск в ЕС. Он пытался выйти из-под европейских санкций.

Янукович получил отказ по своим просьбам снять введенные против него санкции после десятилетней судебной борьбы, в которой он утверждал, что против него нет достаточно доказательств. Об этом пишет издание Politico.

В 18-страничном решении суда говорится, что действия Януковича как тогдашнего президента явно поспособствовали дестабилизации ситуации в Украине, соответственно ЕС имел основания включить его в соответствующий санкционный список.

Суд учел, что Янукович не дистанцировался от российских властей после событий 2014 года. Более того, его участие в плане устранения президента Владимира Зеленского в марте 2022 года было отдельно упомянуто в решении.

Вместе с Януковичем санкции обжаловал его сын Александр, однако суд отклонил и его апелляцию, учитывая бизнес-интересы во временно оккупированных районах Донбасса.

Напомним, что ЕС впервые наказал Януковича санкциями в 2014 году, а затем – в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.

