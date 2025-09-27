Глава МИД также пригрозил НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова к переговорам, однако Киев "не хочет идти на честные условия". Кремль "не желает" вступать в войну с НАТО.

Что нужно знать:

Россия "открыта к переговорам" с Украиной

Москва "не желает нападать" на НАТО

Трамп прилагает усилия, чтобы ускорить решение войны

Глава МИД РФ Лавров сделал несколько новых абсурдных заявлений, в которых затронул не только войну с Украиной, но и возможное нападение на НАТО. "Телеграф" собрал главные заявления российского политика.

Главные тезисы Лаврова:

Украина единственная страна в мире, запретившая законодательно использование "родного языка" (русского — ред.) половине собственного населения.

Россия изначально была и остается "открытой к переговорам" по устранению первопричин конфликта (войны — ред.).

Пока ни Киев, ни его западные союзники "не хотят договариваться по-честному".

У России "нет желания нападать" на НАТО и Европу, но при нападении Россия даст отпор.

В подходах нынешней администрации США Москва видит попытку рационального разрешения войны.

Напомним, что Лавров недавно уже выступал с несколькими похожими заявлениями. Тогда он рассказывал, что президент США Дональд Трамп якобы "не разочарован в России", а просто хочет ускорить разрешение войны в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп теряет терпение по отношению к россиянам, поскольку считает, что война вредит не только Украине, но и России тоже.