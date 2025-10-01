Встретилась с Зеленскими и не только: в Киеве с тайным визитом побывала королевская принцесса Анна

Представительница монархии не любит публичность, поэтому не объявляла о своем визите

Во вторник, 30 сентября, в Киеве с необъявленным визитом побывала королевская принцесса Анна — единственная дочь покойной королевы Елизаветы ІІ и родная сестра короля Чарльза ІІІ. Монарх встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди.

Как сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец, целью визита принцессы Анны было привлечь внимание к украинским детям, которые пострадали от войны, которую развязала Россия.

Принцесса Анна встретилась с Владимиром Зеленским

Во время своего пребывания в Украине монаршая особа вместе с первой леди Еленой Зеленской почтила память погибших в войне детей в Михайловском Златоверхом соборе. Также она побывала в Центре защиты прав детей, где пообщалась с юными украинцами, которые пострадали от войны.

Принцесса Анна вместе с первой леди почтила память украинских детей. Фото: Getty Images

Кроме того, принцесса Анна встретилась в Киеве с женщинами-полицейскими и военнослужащими ВСУ, которые защищают женщин и детей. Также сестра короля навестила раненых украинских ветеранов в реабилитационном центре. А во время встречи принцессы Анна и Владимира Зеленского обсуждались вопросы поддержки Украины со стороны Великобритании.

Отметим, что это уже второй за месяц визит королевской особы в Украину. 12 сентября в Киев впервые приезжал принц Гарри, который также встретился с украинским военными и ветеранами, которых поддерживает своими благотворительными инициативами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядят повзрослевшие дети принца Гарри и Меган Маркл. Сын и дочь — оба рыжеволосые.