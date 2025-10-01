Рус

Зустрілася з Зеленськими і не тільки: у Києві із таємним візитом побувала королівська принцеса Анна

Галина Струс
Це перший візит принцеси Анни до України від часу незалежності Новина оновлена 01 жовтня 2025, 08:53
Це перший візит принцеси Анни до України від часу незалежності. Фото Getty Images

Представниця монархії не любить публічності, тому не оголошувала про свій візит

У вівторок, 30 вересня, у Києві з неоголошеним візитом побувала королівська принцеса Анна — єдина дочка покійної королеви Єлизавети ІІ та рідна сестра короля Чарльза ІІІ. Монарх зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді.

Як повідомляє ВВС з посиланням на Букінгемський палац, метою візиту принцеси Анни було привернути увагу до українських дітей, які постраждали від війни, яку розв’язала Росія.

Принцеса Анна зустрілася з Володимиром Зеленським
Принцеса Анна зустрілася з Володимиром Зеленським

Під час свого перебування в Україні монарша особа разом із першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам’ять загиблих у війні дітей у Михайлівському Золотоверхому соборі. Також вона відвідала Центр захисту прав дітей, де поспілкувалася з юними українцями, які постраждали від війни.

Принцеса Анна у Києві
Принцеса Анна разом із першою леді вшанувала пам’ять українських дітей. Фото: Getty Images

Крім того, принцеса зустрілася у Києві з жінками-поліцейськими та військовослужбовцями ЗСУ, які захищають жінок та дітей. Також сестра короля відвідала поранених українських ветеранів у реабілітаційному центрі. А під час зустрічі Анни та Володимира Зеленського обговорювалися питання підтримки України з боку Великої Британії.

Зазначимо, що це вже другий за місяць візит королівської особи до України. 12 вересня до Києва вперше приїжджав принц Гаррі, який також зустрівся з українськими військовими та ветеранами, яких підтримує своїми благодійними ініціативами.

