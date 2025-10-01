Стали неожиданностью: в ВСУ рассказали, какие выдумки россиян удивили украинских бойцов на фронте.

Россияне продолжают штурмовать украинские позиции с помощью мототехники, но эта тактика успеха им не приносит, отмечает военный

Украинским десантникам пришлось отражать на фронте наступления россиян, совершавшихся на мотоциклах. Собственно, это не стало неожиданностью для военных 46-й ОАЭМБр, но были и случаи, которые действительно удивили бойцов.

В интервью "Телеграфу" командир 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины подполковник Дмитрий Капитула рассказал, что штурмы на мотоциклах не удивили украинских бойцов, поскольку такая практика уже раньше применялась врагом.

"Но вот что действительно стало неожиданностью — это наступление на самокатах", — отметил военный.

Он подчеркнул, что хотя ВС РФ продолжает атаки, применяя разнообразную мототехнику, но подобная практика в целом оказалась малоэффективной.

Также Дмитрий Капитула отдельно упомянул о новинке, которую начал использовать враг — дроны-ждуны на оптоволокне. Подобные аппараты часами находятся в засаде, а при обнаружении цели атакуют ее по команде оператора.

Враг всегда в поиске новых решений и подходов, но и мы не отстаем, — подчеркнул подполковник.

